TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.

AA
11 Nisan 2022 Pazartesi, 16:37
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13138
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.13267
BHDBAHREYN DİNARI39.0676
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.17081
BAMBOSNA HERSEK MARKI8.1890
BWPBOTSVANA PULASI1.2785
BRLBREZİLYA REALİ3.1302
DZDCEZAYİR DİNARI0.10284
CZKÇEK KORUNASI0.65771
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00103
MADFAS DİRHEMİ1.5067
PHPFİLİPİN PESOSU0.28293
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.0089
GELGÜRCİSTAN LARİSİ4.7901
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.19414
HRKHIRVATİSTAN KUNASI2.1271
HKDHONG KONG DOLARI1.8792
IQDIRAK DİNARI0.01009
ISKİZLANDA KRONU0.11469
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.03276
LYDLİBYA DİNARI3.1393
HUFMACAR FORİNTİ0.04242
MKDMAKEDONYA DİNARI0.26056
MYRMALEZYA RİNGGİTİ3.4817
MXNMEKSİKA PESOSU0.73486
EGPMISIR LİRASI0.79807
NADNAMİBYA DOLARI1.0089
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00130
PENPERU YENİ SOLU3.9705
PLNPOLONYA ZLOTİSİ3.4566
RSDSIRP DİNARI0.13646
SGDSİNGAPUR DOLARI10.7960
SDGSUDAN POUNDU0.03295
SYPSURİYE LİRASI0.00586
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ1.0089
THBTAYLAND BAHTI0.43857
TNDTUNUS DİNARI4.9323
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI4.2144
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.50100
OMRUMMAN RİYALİ38.3081
JODÜRDÜN DİNARI20.7691
VNDVİETNAM DONGU0.00064
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ4.5863
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.50696
NZDYENİ ZELANDA DOLARI10.0786

döviz Kur TCMB

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