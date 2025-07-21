TCMB anket sonuçları açıklandı: Yıl sonu dolar ve faiz beklentisi belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Temmuz 2025 Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,66, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 23,39 olarak kaydedildi. Yıl sonu dolar/TL kuru tahmini 43,72 TL olurken, 12 ay sonrası için beklenti 47,70 TL seviyesinde belirlendi. TCMB politika faizi beklentisi yüzde 43,29 düzeyinde gerçekleşti. 2025 büyüme tahmini ise yüzde 2,9 seviyesinde sabit kaldı.

TCMB tarafından 65 reel ve finansal sektör katılımcısı ile gerçekleştirilen ankette, ekonomik görünümün ana göstergeleri olan enflasyon, faiz, döviz kuru ve büyüme tahminleri kamuoyuyla paylaşıldı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE GERİLEME

Katılımcıların yıl sonu TÜFE beklentisi, bir önceki ankette yüzde 29,86 iken bu ay yüzde 29,66’ya indi. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 24,56’dan yüzde 23,39’a, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 17,35’ten yüzde 17,08’e geriledi.

Enflasyon tahminlerinde, 12 ay sonrası için katılımcıların yüzde 50,21’i TÜFE’nin yüzde 22-25 aralığında, yüzde 18,34’ü ise yüzde 25-28 aralığında olacağını öngörüyor. 24 ay sonrası için en yoğun beklenti yüzde 18-21 aralığında olup, bu aralığı tahmin edenlerin oranı yüzde 41,18 oldu.

FAİZ BEKLENTİLERİ DÜŞTÜ

Anket sonuçlarına göre, BIST gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 46,21’den yüzde 43,31’e geriledi. TCMB politika faizi beklentisi ise yüzde 43,29 olarak açıklandı.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi bir önceki dönemde 43,57 TL iken, Temmuz ayında bu tahmin 43,72 TL seviyesine çıktı. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise 47,04 TL’den 47,70 TL’ye yükseldi.

BÜYÜME TAHMİNİ SABİT KALDI

Katılımcıların 2025 yılı GSYH büyüme tahmini yüzde 2,9, 2026 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3,7 olarak sabit kaldı. Bu rakamlar bir önceki anket dönemindeki seviyelerle aynı oldu.