TCMB anketi yayımlandı: Yıl sonu enflasyon beklentisi yeniden yükseldi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2025’e ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Ankete göre, kasım ayında enflasyon ve faiz beklentilerinde sınırlı bir yükseliş görüldü.

ENFLASYON BEKLENT İLERİ A ÇIKLANDI

2025 yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 32,2’ye yükseldi; önceki ay bu beklenti yüzde 31,77 seviyesindeydi. Cari ayın aylık TÜFE beklentisi ise yüzde 2,34’ten yüzde 1,59’a geriledi. Gelecek yıl sonu TÜFE beklentisi de yüzde 22,13’ten yüzde 23,21’e çıktı.

DOLAR/TL VE FAİZ BEKLENTİLERİ

Ankete göre, Dolar/TL beklentisi cari ay için 42,6691, yıl sonu için 43,4245 seviyesinde oluştu. TCMB politika faizi tahminleri ise ilk toplantı için yüzde 38,28, ikinci toplantı için yüzde 37,11 ve üçüncü toplantı için yüzde 35,81 olarak belirlendi. Katılımcılar, 12 ay sonrası faiz oranını yüzde 29,32, 24 ay sonrasını ise yüzde 20,96 olarak öngördü.

GSYH VE CAR İ İŞLEMLER DENGESİ

GSYH büyüme tahmini bu yıl için yüzde 3,35’e, gelecek yıl için yüzde 3,77’ye yükseldi. BİST Repo ve Ters Repo Pazarı’nda oluşan gecelik faiz oranı cari ay için yüzde 39,35, cari işlemler dengesi tahmini ise yıl sonu itibarıyla -20,91 milyar dolar olarak açıklandı.