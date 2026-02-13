TCMB anketi yayımlandı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahminleri yükseldi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ni açıkladı.

Ankete göre, Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) cari yıl sonu artış beklentisi bir önceki dönemde yüzde 23,23 iken, bu anket döneminde yüzde 24,11’e yükseldi.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Katılımcıların 12 ay sonrası TÜFE beklentisi önceki anket döneminde yüzde 22,20 düzeyindeyken, son ankette yüzde 22,10’a geriledi.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise önceki dönemde yüzde 16,94 olarak ölçülürken, bu anket döneminde yüzde 17,11’e çıktı.

12 VE 24 AY SONRASI BEKLENTİ DAĞILIMI

2026 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminlerine göre TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 25,87 olasılıkla yüzde 19,00–20,99 aralığında, yüzde 33,08 olasılıkla yüzde 21,00–22,99 aralığında ve yüzde 25,70 olasılıkla yüzde 23,00–24,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı dönemde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmede, katılımcıların yüzde 18,46’sının beklentisinin yüzde 19,00–20,99 aralığında, yüzde 43,08’inin yüzde 21,00–22,99 aralığında ve yüzde 29,23’ünün yüzde 23,00–24,99 aralığında olduğu belirlendi.

2026 yılı Şubat ayı anket döneminde 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminlerine göre ise TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 16,07 olasılıkla yüzde 13,00–15,99 aralığında, yüzde 44,38 olasılıkla yüzde 16,00–18,99 aralığında ve yüzde 18,06 olasılıkla yüzde 19,00–21,99 aralığında artacağı tahmin edildi.

Nokta tahminlere göre yapılan değerlendirmede de katılımcıların yüzde 18,97’sinin beklentisinin yüzde 13,00–15,99 aralığında, yüzde 55,17’sinin yüzde 16,00–18,99 aralığında ve yüzde 13,79’unun yüzde 19,00–21,99 aralığında yoğunlaştığı görüldü.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi önceki anket döneminde yüzde 36,43 iken, bu dönemde yüzde 36,95’e yükseldi. Mart ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faizi beklentisi ise yüzde 36,08 olarak kaydedildi.

DOLAR/TL BEKLENTİLERİ

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki ankette 51,17 TL seviyesindeyken, bu dönemde 51,09 TL’ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 51,89 TL’den 52,39 TL’ye çıktı.

BÜYÜME VE 5 YILLIK BEKLENTİLER

Katılımcıların 2026 ve 2027 yılı GSYH büyüme beklentileri, önceki anket döneminde olduğu gibi bu ankette de sırasıyla yüzde 3,9 ve yüzde 4,3 olarak gerçekleşti.

Toplu sonuçlar içinde 5 yıllık beklentiler öne çıktı. Piyasa katılımcıları, tek haneli enflasyonun 5 yıl içinde gerçekleşmesini beklemiyor.