TCMB Başkanı Karahan Meclis'te sunum yapmaya hazırlanıyor

TCMB Başkanı Karahan Meclis'te sunum yapmaya hazırlanıyor

18.04.2026 13:54:00
TCMB Başkanı Karahan Meclis'te sunum yapmaya hazırlanıyor

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın, 5 Mayıs'ta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumunda milletvekillerine Türk ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde bilgilendirme yapması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 5 Mayıs'ta sunum yapacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında 5 Mayıs'ta toplanacak Komisyonda, Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor.

Karahan'ın, toplantıda, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

TCMB'nin faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, başkanın, banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor.

