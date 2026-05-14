TCMB'den yılın ikinci enflasyon raporu: Enflasyon tahminleri yeniden yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci Enflasyon Raporu’nu açıkladı. Banka, enflasyon görünümüne ilişkin 2026 ve 2027 tahminlerini güncelledi.

TCMB, 2026 yılı enflasyon beklentisini yüzde 26, 2027 yılı beklentisini ise yüzde 15 olarak duyurdu.

2026 HEDEFİ YÜKSELTİLDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayında yayımlanan ilk Enflasyon Raporu’nda 2026 yılı için yüzde 16 olarak belirlenen ara hedefi yüzde 24’e yükseltti. 2027 yılı ara hedefi yüzde 9’dan yüzde 15’e çıkarılırken, 2028 yılı ara hedefi yüzde 8’den yüzde 9’a revize edildi.

Fatih Karahan, 2026 sonu için tahmin aralığı iletişimine ara verildiğini açıkladı. Böylece 2021 yılından bu yana enflasyon beklentilerinde 16’ncı revizyon yapılmış oldu.

Ekonomistler, ilk dört ayda enflasyonun yüzde 14,64 seviyesine ulaşmasının güncellemenin kaçınılmaz hale geldiğini gösterdiğini belirtiyor.

Söz konusu gerçekleşme, hükümetin yüzde 16 seviyesindeki yıl sonu enflasyon hedefinin mevcut koşullarda zorlandığı yönündeki değerlendirmeleri de güçlendirdi.