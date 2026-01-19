TCMB faiz kararı tahminleri yayımlandı: Ekonomistlerden ortak indirim tahmini!

AA Finans tarafından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 22 Ocak Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin düzenlenen beklenti anketi, 46 ekonomistin katılımıyla tamamlandı.
TAHMİNLER BELLİ OLDU
Ankete katılan ekonomistlerin büyük bölümü, ocak ayı PPK toplantısında politika faizinde indirime gidileceğini öngördü. Tahminlere göre ekonomistlerin 3’ü 100 baz puan, 42’si 150 baz puan, 1’i ise 200 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.
PPK kararına ilişkin beklentilerin medyanı, politika faizinin 150 baz puan düşürülerek yüzde 36,5 seviyesine çekilmesi yönünde oluştu. Ekonomistlerin politika faizi tahminleri yüzde 36 ile yüzde 37 aralığında şekillenirken, yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 28 olarak hesaplandı.
Hatırlanacağı üzere, geçen yıl aralık ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi 150 baz puan indirilerek yüzde 38 seviyesine çekilmişti.