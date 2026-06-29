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TCMB rezervleri son bir yılın en düşük seviyesinde: Tarihi zirve sonrası aşağı yönlü seyir hızlandı

TCMB rezervleri son bir yılın en düşük seviyesinde: Tarihi zirve sonrası aşağı yönlü seyir hızlandı

29.06.2026 16:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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TCMB rezervleri son bir yılın en düşük seviyesinde: Tarihi zirve sonrası aşağı yönlü seyir hızlandı

TCMB toplam rezervlerinin, haziran ayının son haftasında bir önceki haftaya göre gerilediği hesaplandı. Bu düşüşle birlikte rezervler, yılın ilk ayında kaydedilen tarihi zirvesinden sonraki aşağı yönlü seyrini sürdürerek son bir yılın en düşük seviyesinin de altına indi.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin, 26 Haziran 2026 ile sona eren haftada yaklaşık 8,2 milyar dolar azaldığı hesaplandı.

Matriks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 19 Haziran haftasında 157,2 milyar dolar seviyesinde bulunan rezervler, 26 Haziran haftasında yaklaşık 149 milyar dolara geriledi.

REZERVLER SON 1 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİN ALTINA İNDİ

Söz konusu hesaplamaya göre, TCMB rezervleri 12 Haziran haftasında kaydedilen ve son bir yılın en düşük seviyesi olan 152,1 milyar doların da altına inmiş oldu.

Geçen hafta açıklanan resmi verilere göre ise Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 115 milyon dolar artışla 157 milyar 196 milyon dolara yükselmişti.

TARİHİ ZİRVEDEN SONRA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ SÜRÜYOR

TCMB rezervleri, 30 Ocak 2026 haftasında 218,2 milyar dolarla tarihi zirvesini gördükten sonra dalgalı ancak aşağı yönlü bir seyir izledi.

Son dört haftada 160 milyar doların üzerindeki seviyelerden yaklaşık 149 milyar dolara gerilediği hesaplanan rezervlere ilişkin resmi veriler, TCMB tarafından 2 Temmuz Perşembe günü saat 14.30'da açıklanacak.

İlgili Konular: #TCMB #rezerv

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