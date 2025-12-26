TCMB son verileri paylaştı: Enflasyon beklentisinde yön değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı Aralık 2025 Sektörel Enflasyon Beklentileri raporu, piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkının enflasyon beklentilerinde düşüşe işaret etti. Rapora göre, gelecek 12 aya ilişkin beklentiler bir önceki aya kıyasla tüm gruplarda geriledi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE GENEL DÜŞÜŞ

TCMB verilerine göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için 0,14 puan azalarak yüzde 23,35 seviyesine indi. Reel sektörün enflasyon beklentisi ise 0,90 puanlık düşüşle yüzde 34,80 olarak kaydedildi. Aynı dönemde hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi de 1,34 puan azalarak yüzde 50,90 seviyesine geriledi.

HANEHALKININ BEKLENTİSİ SINIRLI GERİLEDİ

Raporda, önümüzdeki 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini öngören hanehalkı oranındaki değişime de yer verildi. Buna göre, söz konusu oran bir önceki aya kıyasla 0,30 puanlık azalışla yüzde 24,53 olarak hesaplandı.

TCMB’nin Aralık 2025 raporu, enflasyon beklentilerinde yaşanan bu gerilemeyle birlikte fiyatlama davranışları ve ekonomik beklentiler açısından izlenecek sürecin önemini bir kez daha ortaya koydu.