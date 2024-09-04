TCMB ve Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında iş birliği

TCMB, Suudi Arabistan Merkez Bankası ile merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 04.09.2024 - 11:44
TCMB ve Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında iş birliği
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, "TCMB ve Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında 3 Eylül 2024 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalanmıştır. Başkanımız Dr. Fatih Karahan ile Suudi Arabistan Merkez Bankası Başkanı Ayman M. Al-Sayari tarafından Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde mutabakat zaptına imza atılmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır" denildi.


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