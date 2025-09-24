TCMB verileri açıkladı: Eylülde reel kesim güven endeksi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi sonuçlarını paylaştı.

REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ GERİLEDİ

İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1821 iş yerinin yanıtlarına dayanan İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına göre, Reel Kesim Güven Endeksi eylül ayında bir önceki aya kıyasla 0,4 puan azalarak 100,2 seviyesine geriledi. Mevsimsellikten arındırılmış endeks ise 0,2 puan artarak 100,8 oldu.

ENDEKSİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Endeksi oluşturan anket sorularına bakıldığında, sabit sermaye yatırım harcaması, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve mevcut toplam sipariş değerlendirmeleri endeksi yukarı çekerken, mevcut mamul mal stokları, gelecek üç aydaki üretim ve ihracat siparişleri, genel gidişat ve gelecek üç aydaki toplam istihdam değerlendirmeleri endeksi aşağı yönlü etkiledi.

ÜFE BEKLENTİSİ VE ÜRETİM DEĞERLENDİRMELERİ

Son üç aya ilişkin değerlendirmelerde üretim hacminde artış bildirenler ile ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan eğilim güçlenirken, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin bir miktar zayıfladığı görüldü. Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler azaldı. Mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğunu belirtenlerin oranı ise mevsim normallerinin üstünde olduğunu bildirenler lehine döndü.

Gelecek üç ayda üretim hacmi, ihracat ve iç piyasa siparişlerinde artış bekleyenler lehine olan eğilim zayıflarken, gelecek üç aydaki istihdam beklentileri azalış yönüne kaydı. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış beklentileri ise güçlendi.

Ortalama birim maliyetlerde artış beklentileri ve son üç ayda gerçekleşen artışlar zayıflarken, gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentileri de düştü. Yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 34,5 seviyesinde gerçekleşti.

SANAYİ DALINDA GENEL GİDİŞAT

İçinde bulundukları sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir önceki aya kıyasla daha kötümser görüş bildirenlerin oranı arttı.