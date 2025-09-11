Cumhuriyet Gazetesi Logo
TCMB verileri açıklandı: Döviz rezervleri düşerken altın rekor kırdı!

11.09.2025 16:29:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
TCMB rezervlerinde hareketlilik sürüyor. Döviz rezervleri düşerken altın rezervleri yükseldi. Toplam rezervler yeni bir seviyeye ulaşırken, net uluslararası rezervlerde düşüş devam etti. Piyasa gözleri Merkez Bankası’nın rezerv yönetimi ve olası etkilerine çevrildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz rezervlerindeki düşüşünü sürdürürken, altın rezervleri yükseliş kaydetti. TCMB’nin haftalık verilerine göre, 5 Eylül ile sona eren haftada döviz rezervleri 91 milyar 31 milyon dolardan 89 milyar 176 milyon dolara geriledi.

ALTIN REZERVLERİ YÜKSELDİ

Altın rezervleri ise 87 milyar 326 milyon dolardan 90 milyar 931 milyon dolara çıkarak yükseldi. Böylece toplam rezervler 178 milyar 357 milyon dolardan 180 milyar 106,8 milyon dolara ulaşarak yeni bir zirve yaptı.

Aynı dönemde net uluslararası rezervler 73 milyar 629 milyon dolardan 71 milyar 82 milyon dolara geriledi.

