TCMB verileri yayımlandı: Haziran’da reel kesim güven endeksi geriledi

Haziran ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 0,2 puanlık düşüşle 98,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endekslerinin incelendiği belirtildi. Buna göre, gelecek üç aya ilişkin ihracat siparişleri, üretim hacmi, mevcut mamul mal stoku ve sabit sermaye yatırımı değerlendirmeleri endeksi yukarı yönlü etkiledi. Ancak genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve istihdam beklentilerine ilişkin değerlendirmeler düşüş yönünde etkili oldu.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ise bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak 100,3 seviyesine geriledi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: