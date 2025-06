TCMB verileri yayımlandı: Haziran’da reel kesim güven endeksi geriledi

Haziran ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 0,2 puanlık düşüşle 98,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endekslerinin incelendiği belirtildi. Buna göre, gelecek üç aya ilişkin ihracat siparişleri, üretim hacmi, mevcut mamul mal stoku ve sabit sermaye yatırımı değerlendirmeleri endeksi yukarı yönlü etkiledi. Ancak genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve istihdam beklentilerine ilişkin değerlendirmeler düşüş yönünde etkili oldu.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ise bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak 100,3 seviyesine geriledi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine" olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği, ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise bir önceki aya göre zayıfladığı gözlenmektedir. İç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü görülmektedir.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre değişmediği görülmektedir. Mevcut mamul mal stokları seviyesine ilişkin olarak, mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı görülmektedir.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı görülmektedir. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin bir önceki aya göre zayıfladığı, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise bir önceki aya göre güçlendiği gözlenmektedir.

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler ve son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı görülmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı gözlenmektedir. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 37,2 seviyesinde gerçekleşmiştir."