TCMB verilerinde enflasyon ayrışması: Yurttaş ile piyasa arasındaki makas açılıyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı ocak ayı “Sektörel Enflasyon Beklentileri” verileri, farklı kesimlerin enflasyona ilişkin beklentilerindeki ayrışmayı ortaya koydu. Çalışma; TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu ile yürütülen “Tüketici Eğilim Anketi” kapsamında, finansal ve reel sektör temsilcileri ile hanehalkının değerlendirmeleri esas alınarak hazırlandı.

PİYASA VE REEL SEKTÖR BEKLENTİLERİNDE GERİLEME

Ocak ayı verilerine göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları cephesinde bir önceki aya kıyasla 1,15 puan düşüşle yüzde 22,20 seviyesine geriledi. Reel sektörün enflasyon beklentisi ise 1,90 puanlık azalışla yüzde 32,90 olarak kaydedildi.

HANEHALKINDA ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Aynı dönemde hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi artış gösterdi. Hanehalkı beklentisi bir önceki aya göre 1,18 puan yükselerek yüzde 52,08 seviyesine çıktı.

Verilere göre, gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini öngören hanehalkı oranı da artış kaydetti. Bu oran bir önceki aya göre 1,64 puan yükselerek yüzde 26,17 seviyesinde gerçekleşti.