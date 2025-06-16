TCMB yayımladı: Cari açık son iki yılın zirvesinde!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini paylaştı. Verilere göre, nisan ayında cari işlemler hesabı 7 milyar 684 milyon dolar açık verdi. Piyasa beklentisi ise 7 milyar 400 milyon dolar düzeyindeydi. Analistlerin yıl sonu tahminleri, 2025’te 18 milyar 500 milyon dolar, 2026’da ise 26 milyar dolar cari açık oluşacağı yönünde.

ALTIN VE ENERJİ HARİÇ CARİ AÇIK 1,9 MİLYAR DOLAR

TCMB’nin verilerine göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı nisan ayında 1 milyar 938 milyon dolar açık verdi. Aynı dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 9 milyar 891 milyon dolar olarak kaydedildi. Böylece nisan ayı cari açığı, son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

MERKEZ BANKASI’NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Açıklamada şöyle denildi:

"Yıllıklandırılmış verilere göre, Nisan ayında cari açık yaklaşık 15,8 milyar ABD doları olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 60,4 milyar ABD doları açık vermiştir. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,0 milyar ABD doları fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,3 milyar ABD doları ve 188 milyon ABD doları açık vermiştir.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 3.903 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1.600 milyon ABD doları ve 3.092 milyon ABD doları olmuştur.

2025 yılı Nisan ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4,3 milyar ABD doları, net portföy yatırımları 0,8 milyar ABD doları, krediler 25,0 milyar ABD doları ve ticari krediler 3,8 milyar ABD doları katkı verirken; net efektif ve mevduatlar 17,1 milyar ABD doları negatif yönlü etki etmiştir. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 10,9 milyar ABD doları olmuştur.

Nisan ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 268 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir. Yurtdışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 408 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurtdışındaki doğrudan yatırımları 676 milyon ABD doları artmıştır. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurtdışında 232 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurtdışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 140 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görülmektedir.

Portföy yatırımları Nisan ayında 10.877 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 147 milyon ABD doları ve DİBS piyasasında 6.430 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir. Yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurtdışı yerleşiklerin bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektör ihraçlarında sırasıyla 578 milyon ABD doları, 2.139 milyon ABD doları ve 17 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir. Yurtdışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar 10.830 milyon ABD doları geri ödeme gerçekleştirmişken, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 3 milyon ABD doları ve 625 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir. Diğer yatırımlar altında, yurtdışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 327 milyon ABD doları net azalış ve 861 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 534 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir. Resmi rezervlerde bu ay 24.988 milyon ABD doları net azalış olmuştur."