TCMB'ye ABD'li dev yatırım bankasından yeni danışman!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda (TCMB) geçtiğimiz hafta göreve başlayan yeni danışmanın JPMorgan geçmişi dikkat çekti. TCMB’nin yeni danışmanı Murat Taşçı, göreve başladığını LinkedIn profilinden duyurdu. Profilindeki tek paylaşım bu olurken, tebrik mesajları arasında TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın öne çıktığı görüldü.

17 YIL FED DENEY İMİ

Murat Taşçı, 2000 yılında Koç Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra ABD’ye giderek Teksas Üniversitesi’nde ekonomi alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı.

Taşçı, 2006 yılında araştırma bölümünde ekonomist olarak başladığı Cleveland Fed’de yaklaşık 17 yıl görev yaptıktan sonra JPMorgan’a geçti. Yaklaşık üç yıllık bu sürecin ardından TCMB’ye danışman olarak dönerek Türkiye’de görevine başladı.

Fed’de çalıştığı 17 yıl boyunca çeşitli araştırmalara imza atan Taşçı’nın 2022 yılında yaptığı son çalışmalar “Büyük İstifa Dalgası ve Maaş Koruma Programı” ile “Asgari Ücretteki Artışların İş Açıklarına Etkisi” başlıklarını taşıyordu.