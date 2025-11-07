TCMB yıl sonu enflasyon beklentisini yükseltti: Emekli maaşlarına yansıyacak zam belli oluyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son enflasyon raporunu kamuoyu ile paylaştı. Raporda öne çıkan bölüm, TCMB’nin önceki toplantıda yüzde 25-29 olarak duyurduğu “ yıl sonu enflasyon beklentisi ” tahmininde yapılan değişiklik oldu. Yeni raporda bu beklentiler yüzde 31-33 aralığına yükseltildi ve medyan tahmin olarak yüzde 32 seviyesi işaret edildi.

REFAH PAYI ÖDEMESİ BEKLENMİYOR

Mevcut ekonomi yönetimi döneminde emekliler için herhangi bir refah payı ödemesi yapılmadı ve bu yıl da maaş zamlarının kesinleşen enflasyon oranıyla sınırlı kalması öngörülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Ocak 2026’da açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte yaklaşık 16 milyon emekli ve memur emeklisinin zam oranı kesinlik kazanacak.