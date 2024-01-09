TCMB'den TL depo ihalesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 hafta vadeli 25 milyar lira tutarında depo alım ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasadaki fazla likiditeyi sterilize etmek amacıyla 22 Aralık'ta TL depo ihalelerine başlamıştı.
TL depo ihaleleri, yaklaşık 17 yılın ardından yeniden açılmıştı.
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