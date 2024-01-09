TCMB'den TL depo ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 hafta vadeli 25 milyar lira tutarında depo alım ihalesi açtı.

AA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 10:32
TCMB'den TL depo ihalesi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasadaki fazla likiditeyi sterilize etmek amacıyla 22 Aralık'ta TL depo ihalelerine başlamıştı.

TL depo ihaleleri, yaklaşık 17 yılın ardından yeniden açılmıştı.


TCMB depo ihale

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