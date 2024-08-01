TCMB’den yeni sterilizasyon adımı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ek olarak gün içinde Türk lirası depo ihaleleri açabileceği bildirildi.
Bankacılık sisteminde likidite fazlası devam ederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni bir hamleye hazırlanıyor.
Bloomberg HT'nin kaynaklardan edindiği bilgiye göre, TCMB bankalara yolladığı yazı ile, ihtiyaç görülmesi durumunda 11.00-11.30 saatlerindeki Türk lirası depo ihalelerine ek olarak gün içinde Türk lirası depo ihaleleri açabileceğini bildirdi.
Bankacılık sisteminde 30 Temmuz'da 347,5 milyar TL ile Mayıs ayından bu yana en yüksek likidite fazlası kaydedilmişti.
KARAR METNİNDE MESAJ VERİLMİŞTİ
TCMB'nin son faiz toplantısında verilen mesajlar da likidite sterilizasyonu çalışmalarının devam edeceğine işaret etmişti.
Toplantının karar metninde kredi büyümesi ve kompozisyonu göz önünde bulundurularak makro finansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek şekilde yabancı para kredilere yönelik ek önlemler alındığını hatırlatan TCMB kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla desteklenmeye devam edileceğini belirtti.
Likidite koşullarını yakından izlediğini söyleyen TCMB sterilizasyon araçlarının gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacağını ifade etti.
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