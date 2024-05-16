TCMB'nin ihalesine 22 milyar liralık teklif
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesine 22 milyar 717 milyon liralık teklif geldi.
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 22 milyar 717 milyon liralık teklif geldi.
TCMB'nin bugün açtığı 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşme de 22 milyar 717 milyon lira oldu.
İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak ilan edildi.
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