TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesine 268 milyar 859 milyon liralık teklif geldi
TCMB ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 268 milyar 859 milyon lira oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açtığı 260 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşme 259 milyar 999 milyon 400 bin lira oldu. İhaleye, 268 milyar 859 milyon liralık teklif geldi.
İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,99 olarak ilan edildi.
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