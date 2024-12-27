TCMB'nin PPK kararı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski sözlerini anımsattı

Yayınlanma: 27.12.2024 - 11:03

Güncelleme: 27.12.2024 - 11:05

Temmuz 2019’da dönemin Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alınmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o dönemde yaptığı açıklamada, Çetinkaya’nın görevden alınmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu. Erdoğan, Bosna Hersek dönüşünde gazetecilerin soruları üzerine, şunları söylemişti:

“İşte mali istikrar diyoruz, finans noktasındaki atılacak adımlardaki kararlılık diyoruz. Bütün bunlarla en önemli adım tabi para politikası meselesi. Para politikası noktasında hep Para Politikası Kurulu toplandığı zaman “Acaba buradan bu defa ne çıkacak?” Bir diğer taraftan ayda bir toplanan Para Politikası Kurulu, beyefendinin zamanında biliyorsunuz senede 10 aya indirildi. Tabi bütün bunlar da niçin? Bunlar bize sorularak değil kendi kendine yapılmış şeyler. Bütün bunların yanında bir başka adım daha atıldı. Başkan yardımcılıkları yetmiyormuş gibi bir de genel direktörlükler adı altında direktörlükler oluşturuldu. En önemlisi piyasalara güven vermedi. Piyasalarla iletişimi iyi değildi. Tabi bunların hepsi oralarda başka sıkıntıları da meydana getirdi. Bundan dolayı artık böyle bir değişime gidilmesinin ülke ekonomisi için hayırlı olacağına inandık ve bu adımı attık.”

Erdoğan, bu açıklaması ile PPK toplantılarının 12’den 10’a indirilmesi kararının kendilerine sorulmadan alındığını ifade etmişti. Gelecek yıl PPK toplantıları ise 12’den 8’e indirildi. Şimdi ekonomi kulislerinde bu karar alınırken Cumhurbaşkanı’na sorulup sorulmadığı merak konusu oldu.