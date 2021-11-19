TCMB'nin kararının ardından Güney Afrika randında son durum
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), faiz kararının yarattığı çalkantı ile gerileyen Güney Afrika randı kayıplarının bir kısmını toparladı.
Güney Afrika randı, geçen gün Merkez Bankası'nınfaiz kararının ardından gelişmekte olan ülke piyasalarında yaşanan çalkantıyla gerilerken bugün kayıplarının bir kısmını toparladı.
TSİ 09.58 itibarıyla rand dolar karşısında yüzde 0.4 artışla 15.5800 seviyesinden işlem gördü.
Rand, TCMB'nin Erdoğan'ın baskılarıyla faiz indirimine 100 baz puan ile devam etmesinin ardından yüzde 1'in üzerinde değer kaybetmişti.
Güney Afrika Merkez Bankası'nın, artan enflasyon risklerini gerekçe göstererek politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3.75'e çıkarması da randın toparlanmasına destek sağladı.
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