TCMB'nin rezervlerinde gerileme

31 Mart 2022 Perşembe, 15:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerindeki düşüş ivmesi devam ediyor.

TCMB verilerine göre brüt rezervler 25 Mart haftasında 108 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta brüt rezervler 108,7 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Net rezervlerde de gerileme izlendi. Verilere göre, net rezervler 25 mart haftasında 16 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta net rezervler 17,2 milyar dolar olmuştu.

BloombergHT'nin haberine göre, Swap hariç net rezervlerdeki bozulma da devam etti. 25 Mart haftasında swaplar dışarıda bırakıldığında net rezervlerin eksi 46,5 milyar dolar olduğu izlendi. Burada bir önceki hafta eksi 45,3 milyar dolar rakamı gerçekleşmişti.

Rezervler açısından da önemli haftalık verilerden biri olan kur korumalı mevduatlarda yükseliş devam etti. BDDK verilerine göre kur korumalı mevduat 25 Mart haftası itibariyle 610,4 milyar TL'ye yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre Döviz mevduatları 1,4 milyar dolar artarak 217,6 milyar dolara yükseldi. Parite etkisinden arındırılmış verilere bakıldığında ise artışın 1,2 milyar dolar olduğu görüldü.

Bu veri setine göre gerçek kişilerin döviz mevduatlarında artış 392 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatlarındaki artış ise 1,5 milyar dolar oldu.

25 Mart haftasında yabancı yatırımcı 17 milyon dolarlık hisse alırken, 105 milyon dolarlık da tahvil satışı gerçekleştirdi.