TCMB'nin TL depo alım ihalesine 114 milyar liralık teklif

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 114 milyar 945 milyon lira oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2024 - 16:09
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 114 milyar liralık teklif
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TCMB'nin bugün açtığı 114 milyar 945 milyon liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşme 114 milyar 945 milyon lira oldu. İhaleye 114 milyar 945 milyon liralık teklif geldi.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,85, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,99 olarak ilan edildi.


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