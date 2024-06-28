TEBA, İBB Başkanı Ekrem İmamoglu’nu Köln’de ağırladı

Yayınlanma: 28.06.2024 - 20:58

Güncelleme: 28.06.2024 - 21:02

Köln, 22 Haziran 2024 –Türk-Avrupa İş İnsanları Derneği TEBA geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu Köln'de ağırlamaktan büyük bir onur duydu. Bu önemli toplantıda, NRW Global Business ve TEBA'nın önde gelen üyeleri olan Commerzbank, Allianz, Kiğilı, İŞKUR ve Kont'un üst düzey temsilcileri, Türkiye-Almanya ticaret ilişkilerini derinleştirmek amacıyla bir araya geldi.

TOPLANTININ STRATEJİK ÖNEMİ

Türkiye'nin en önemli ekonomik merkezi olan İstanbul, ikili ekonomik ilişkilerde merkezi bir rol oynamaktadır. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak da görev yapan Sayın İmamoğlu, bu iş birliğinin stratejik önemini ve büyük katma değerini vurguladı. İmamoğlu, "Şehirlerimiz ve kurumlarımız arasındaki iş birliği paha biçilemez olup, ekonomik ilişkilerin güçlenmesine büyük katkı sağlamaktadır" dedi.

ORTAKLIKLAR VE YENİ GİRİŞİMLER

Toplantı, fikir alışverişi ve gelecekteki ortak projelerin planlanması için bir platform sundu. Commerzbank gibi finans devi ve NRW Global Business gibi stratejik kurumların katılımı, bu iş birliğinin önemini ve potansiyelini vurgulamaktadır. Görüşmelerde yatırım olanakları, yenilikçi teşvikler ve sürdürülebilir kalkınma konuları ön planda yer aldı.

TEBA'NIN EKONOMİK İLİŞKİLERE KATKISI

TEBA Başkanı Mehmet Yaşaroğlu, bu önemli toplantı hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "TEBA olarak, Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesine yönelik olarak büyük bir kararlılıkla çalışıyoruz. TEBA, her iki ülkenin ekonomik aktörleri arasında köprüler kurarak uzun vadeli ortaklıkların teşvik edilmesi için sürekli olarak çaba göstermektedir. Bu çabalar, yalnızca mevcut ticari ilişkileri derinleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda yeni yatırım fırsatları yaratıyor ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmamıza yardımcı oluyor. İstanbul gibi stratejik bir ekonomik merkezin lideri olan Sayın İmamoğlu ile gerçekleştirdiğimiz bu toplantı, işbirliğimizin geleceği için son derece değerli ve umut vericidir." diye ekledi.