TEÇ-SEN insani yaşam aylığı eşiğinin 123 bin 900 lira olduğunu açıkladı

TEÇSEN, Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirdiği ve ülkenin ekonomik gerçekliğini gözler önüne seren "Açlık ve Yoksulluk Sınırı, Bekar Çalışan Yaşam Maliyeti ve İnsani Yaşam Eşiği" araştırmasının sonuçlarını düzenleyeceği bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu.

Basın toplantısında sendikanın genel başkanı Ümit Demirel konuştu.

'İNSAN ROBOT DEĞİLDİR'

TEÇ-SEN'in araştırmasının Eylül 2025 sonuçlarına göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 30 bin 102 lira, yoksulluk sınırının 91 bin 304 lira, bekar çalışanın yaşam maliyetinin 39 bin 351 lira olduğunu açıklayan Demirel, büyükşehirlerde ise açlık sınırının 30 bin 734 lira, yoksulluk sınırının 95 bin 611 lira, bekar çalışanın yaşam maliyeti 45 bin 275 bin lira olduğunu ifade etti. Demirel, insanı yaşam aylığı eşiğinin 123 bin 900 liraya dayandığını belirtti. Bir ailenin temel başarısının yalnızca kira, fatura ödemek ve beslenmekle sınırlı olmadığı vurgulayan Demirel, "İnsan robot değildir" çıkışında bulundu.

Çözüm önerileri olarak; ücretlerde güncelleme, barınma ve ulaşım desteği gibi taleplerini dile getiren Demirel bu araştırmaları yapacaklarını ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceklerini duyurdu.

TEÇ-SEN'in il özelinde açıkladığı aylık harcamalar ise şu şekilde:

Ankara:

Açlık sınırı: 31 bin 310 lira

Yoksulluk sınırı: 99 bin 924 lira

Bekar çalışan maliyeti: 51 bin 403 lira

İstanbul:

Açlık sınırı: 32 bin 536 lira

Yoksulluk sınırı: 114 bin 272 lira

Bekar çalışan maliyeti: 74 bin 463 lira

İzmir:

Açlık sınırı: 31 bin 855 lira

Yoksulluk sınırı: 107 bin 747 lira

Bekar çalışan maliyeti: 64 bin 295 lira