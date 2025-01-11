Yayınlanma: 11.01.2025 - 11:02

Güncelleme: 11.01.2025 - 11:02

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2025 yılında verilecek tediyenin ödenmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Tediye nedir? İşçiye ikramiye ve tediye ödemesi ne zaman?

2025 TEDİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı kararına göre kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin ilk yarısı 24 Ocak, ikinci yarısı 24 Mart'ta yapılacak. Yeraltı maden işletmelerinde çalışan işçilere ikramiye ödemesi 23 Aralık tarihinde yapılacak.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.