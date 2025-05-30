Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2025 yılı ilave tediye ödemeleri tarihlerini duyurdu. Peki, Tediye nedir, kime ödenir? İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak?





İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2025 yılı ilave tediye ödemeleri tarihlerini açıkladı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, ilk ödeme 2 Haziran'da, ikinci ödeme ise 17 Aralık'ta yapılacak.

TEDİYE ÖDEME NEDİR?

Tediye, esasen "ödeme" veya "ücret" anlamına gelir. Türk iş hukukunda ikramiye benzeri bir ek ödeme olarak kullanılır. İş Kanunu’na göre, işçilere yılda dört kez ödenmesi gereken ilave tediye (genelde taşeron veya kamu işçilerine) en yaygın şeklidir. Bu ödemeler, işçilerin maaşlarının haricinde yılda dört eşit taksitte (veya hükümet tarafından belirlenen tarihlerde) yapılır.

TEDİYE ÖDEMELERİ KİME YAPILIR?

Kamu işçilerine ödenir. Örneğin: