TEİAŞ’tan 'beşli çete'ye 151 milyon 509 bin 327 TL'lik ihale

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:58

Özelleştirme kapsamına alınan TEİAŞ’ın, 2019 ve 2020 yıllarına ait bilançoları 14 Haziran’da TBMM KİT Komisyonu toplantısında masaya yatırıldı. Komisyon toplantısında muhalefetin sorularının tamamına yanıt vermeyen TEİAŞ yöneticileri, toplantıda yanıtsız bırakan soruların yanıtlarını yazılı olarak milletvekillerine iletti. Yanıtlar, kamuoyunda, “beşli çete” olarak anılan şirketlerin arasında yer alan Kolin ve Limak’ın TEİAŞ’tan on milyonlarca liralık ihaleler aldığını ortaya koydu.

Haziran 2022 tarihli komisyon toplantısında en dikkati çeken soru CHP Milletvekili Atila Sertel’den geldi. TEİAŞ’ın ihalelerini gündeme getiren Sertel, “Kolin, Cengiz, Limak, Kalyon ve Makyol gibi gruplara hangi ihaleler ne kadar bedelle verildi?” diye sordu. Sertel’in sorusu, yazılı şekilde yanıtlandı.

KOLİN VE LİMAK’A 157,5 MİLYON TL

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, TEİAŞ yönetiminin yanıtına göre, 2020 ve 2022 yıllarını da kapsayan son iki yılda Kolin’e üç, Limak’a ise bir ihale verildi. İhalelerden ikisi pazarlık, ikisi ise açık ihale yöntemiyle gerçekleştirildi. Kolin’in TEİAŞ’tan aldığı ihalelerin toplamı 151 milyon 509 bin 327 TL olurken Limak’ın bir TEİAŞ ihalesinin maliyeti 6 milyon 3 bin 608 TL oldu.

Sertel öte yandan, Limak ve Kolin’in Türkiye’nin elektrik üretiminin dağıtım ve satışındaki yerini de sordu. Şirketlerin sektördeki pay yüzdelerini de soran Sertel’e gelen yanıtta, “Söz konusu şirketlerin Türkiye'deki elektrik üretimine, satışına ve sektördeki paylarına ilişkin hususlar teşekkülümüzün görev ve yetki alanına girmemektedir” ifadeleri kullanıldı.

HER TAŞIN ALTINDAN ÇIKIYORLAR

TEİAŞ’ın ihalelere yönelik verilerini BirGün’e değerlendiren CHP Milletvekili Atila Sertel, “AKP iktidarında nerede bir ballı ihale varsa altından beşli çete çıkıyor” diye konuştu. Havaalanlarından köprülere, elektrikten madenlerimize kadar devletin bütün garantili işlerini beşli grubun üstlendiğinin altını çizen Sertel, şunları söyledi:

“Halkın cebinden kesilenler bu beşli çeteye hesapsız ve sorgusuzca akıtılıyor. Ancak Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yalova’da dikkat çektiği gibi bu haksız kazançlara iktidar olduğumuzda mutlaka son vereceğiz. Verilen bu ballı ihaleler İngiltere mahkemelerinde de görülse de yüce Türk yargısı önünde bu işlerin altına imza atanlar da bu işlerden nemalanlar da hesabını verecek. Haksız ve hukuksuz kazanca son vereceğiz. İsrafı önleyeceğiz. Ve halkımızın soyulmasını engelleyeceğiz.”

SON 18 YILDA 203,7 MİLYAR TL’LİK İHALE

17 Ağustos’ta partisinin grup toplantısında konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kamuoyunda "Beşli çete" olarak anılan Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Grup, Kolin Holding ve Makyol Grubu'na son 18 yılda 203,7 milyar dolar tutarında iş verildiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, bu paraların yurtdışına çıkarıldığını da söylerken "Sözüm söz o paraların tamamını bu millete geri getireceğim" dedi.