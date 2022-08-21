Beşli çete gözünü bu sefer Boğaz’a dikti

21 Ağustos 2022 Pazar, 09:04

Muhalefetin 'beşli çete' olarak adlandırdığı şirketlerin sahipleri izinsiz çivi çakmanın dahi yasak olduğu İstanbul Boğazı’nda kanunlara aykırı olarak kaçak yapılar inşa ediyor.

Son olarak beşli çete içerisinde yer alan MNG Holding’in patronu Mehmet Nazif Günal da Sarıyer Tarabya’da üzerinde 1950’li yıllarda inşa edilen bir köşkün bulunduğu boğaz manzaralı bir arazi satın aldı. Ardından sessiz sedasız köşkü yıktırdı ve yeni bir dört katlı villa inşa etmeye başladı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, projenin mimarı ise önce arazide bulunan köşkü yıkmadıklarını, deprem güçlendirme çalışmasını yaptıklarını öne sürdü. Ardından da eski köşkü yıktıklarını ve kanuna aykırı olarak yeni bir köşk inşa ettiklerini itiraf etti.

İNŞAAT KAÇAK ÇIKTI

Sarıyer Belediyesi yetkileri de söz konusu alana dair kanunen bir yetkilerinin olmadığını, boğaz bölgesinde yetki ve sorumluluğun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) olduğunu belirtti. İBB yetkilileri ise hızla yükselen Boğaz manzaralı villa inşaatına müdahale edildiğini, inşaatın kaçak olduğu ve yapılan incelemenin ardından da mühürlendiğini belirtti.

İBB yetkililerinin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bahsi geçen parselde daha önceden hava fotoğraflarında görünen mevcut binanın yıkılarak kaçak ve ruhsatsız olarak kaçak inşaat çalışmasına başlanması sebebi ile 12 Ağustos tarihinde yapı tatil tutanağı tutularak inşaat mühürlenmiştir. Parsel etrafı tel çitle çevrilidir. Konu belediye encümenine 2960 Sayılı Yasa’nın 13’üncü ve 18’inci maddesi uyarınca yıkım kararı alınması ve para cezası kesilmesi için sunulmuştur. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne de yapı tatil tutanağı tutulduğu bildirilmiştir. Konuya ilişkin yasal iş ve işlemler devam etmektedir.”

HAPİS VE PARA CEZASI

İBB’nin işlem yaptığı 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nun 18’inci maddesi imar usulsüzlüklerine yönelik verilecek ceza hükümlerini içeriyor. Buna göre, Boğaziçi alanında inşaat ruhsatı alınmadan yapılan yapıların tamamı, inşaat ruhsatı ve eklerine ve imar mevzuatına aykırı yapılan yapıların aykırı kısım ve bölümleri, yıktırılmakla beraber, yapı sahipleri, fenni mesulleri ve müteahhitleri bir aydan altı aya kadar hapis ve 200 bin liradan 500 bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılıyor.

Bu kanunla verilen görevleri ve bu görevleri belirtilen süre içinde yapmayanlar veya görevini kötüye kullananlar fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor.

KANUN ‘YIKILMALI’ DİYOR

İşlem yapılan kanunun 13’üncü maddesinde yapının, inşaat ruhsatı ve eklerine ve imar mevzuatına aykırı yapılmış bölümlerinin hemen yıkılması gerektiği belirtiliyor. Kanunda, yıkım emrinin 15 gün içinde mal sahiplerine tebligatla bildirileceği ifade ediliyor. Tebligatın tamamlanmasından itibaren 15 gün içinde yapı, mal sahibi tarafından yıkılmaz ise yıkım işleminin Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nce yerine getirileceği ve yıkım masraflarının yüzde 20 fazlasının mal sahibinden tahsil edileceği yasada yazıyor.

CENGİZ VE KALYONCU DA BOĞAZ’DA

Geçen haftalarda da Üsküdar Paşalimanı’nda Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’e ait köşkü bir süre önce satın alan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu’nun, bahçesine bir yapı inşa ettirdiği açığa çıkmıştı. Kalyoncu tarafından ‘başkanlık ofisi’ olarak kullanılan köşkün bahçesine inşa edilen yapıda; mutfak da bulunuyor. Cemal Kalyoncu’nun misafirlerini burada ağırladığı belirtiliyor. Kalyon’un Üsküdar’daki köşkü, İstanbul Havalimanı’ndaki ortağı Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu ve bir yangınla yok olup daha sonra yeniden inşa edilen Hüseyin Avni Paşa Köşkü’ne komşu.