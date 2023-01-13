Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş duyurdu: Bir sigara grubundan indirim

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 07:47

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 07:47

Yeni yılla birlikte birçok ürüne zam gelirken, sigaraya da 4 lira zam gelmişti.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bazı sigara markalarında 1 TL indirim olacağını duyurdu.

Aybaş paylaşımında, "JTI firması yarından itibaren bazı sigara fiyatlarını 1 TL geri çekti" dedi.