Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş duyurdu: Bir sigara grubundan indirim
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, bazı sigara markalarına 1 TL indirim geleceğini duyurdu.
Yeni yılla birlikte birçok ürüne zam gelirken, sigaraya da 4 lira zam gelmişti.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bazı sigara markalarında 1 TL indirim olacağını duyurdu.
Aybaş paylaşımında, "JTI firması yarından itibaren bazı sigara fiyatlarını 1 TL geri çekti" dedi.
JTI FİRMASI YARINDAN İTİBAREN BAZI SİGARA FİYATLARINI 1 TL GERİ ÇEKTİ— Özgür Aybaş ?? (@AybasOzgur) January 12, 2023
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