Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş duyurdu: Bir sigara grubundan indirim

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, bazı sigara markalarına 1 TL indirim geleceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 07:47
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş duyurdu: Bir sigara grubundan indirim
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Yeni yılla birlikte birçok ürüne zam gelirken, sigaraya da 4 lira zam gelmişti. 

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bazı sigara markalarında 1 TL indirim olacağını duyurdu. 

Aybaş paylaşımında, "JTI firması yarından itibaren bazı sigara fiyatlarını 1 TL geri çekti" dedi.

 


Sigara zam İndirim

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