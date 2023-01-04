Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş duyurdu: Biraya ve 'saat 22.00' cezasına büyük zam
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yeni bira zammını duyurdu. Akşam saat 22.00'dan sonra alkol satışına verilen cezaya yüzde 230 oranında zam geldi.
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından biralara gelen yeni zammı duyurdu.
Aybaş paylaşımında, şişe ve kutu bira fiyatlarında 10 TL, yüksek alkollü ve ithal bira fiyatlarında ise 13-15 TL arası artış olduğunu bildirdi.
Aybaş'ın paylaştığı listeye göre, en düşük bira fiyatı 20 TL'ye, en yüksek bira fiyatı ise 70 TL'ye çıktı.
Aybaş paylaşımında şunları kaydetti:
"Bira zammı hayırlı olsun. Bira içmek artık lüks oldu bu fiyatlara bira içilmez. Şişe ve kutu 10 TL. Yüksek alkollülerde ve ithal gruplarda 13-15 tl arası zam güncellemesi oldu, yarın net listeler düşer."
!?ZAM!?BİRA ?? zammı hayırlı olsun Bira içmek artık lüks oldu bu fiyatlara Bira ?? içilmez şişe & kutu 10 tl Yüksek alkollülerde ve ithal gruplarda 13-15 tl arası zam güncellemesi oldu yarın net listeler düşer.— Özgür Aybaş ?? (@AybasOzgur) January 3, 2023
Aybaş, ardından zamlı listeyi paylaştı.
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı, ayrıca saat 22:00'den sonra alkol satışı yasağına uymayanlara kesilen cezanın da 1 milyon 60 bin TL’ye kadar zamlandığını duyurdu. Buna göre 65 bin liradan 320 bin liraya kadar olan cezalarda alt limit 215 bin 337 TL, üst limit ise 1 milyon 60 bin TL oldu.
İdari para Cezasına gelen Zam “Saat 22’den sonra parekende Alkollü içki Satış cezası en alt limit 215 bin en üst limit 1 milyon 60 bin tl oldu. pic.twitter.com/rHWsVgCTIp— Özgür Aybaş ?? (@AybasOzgur) January 3, 2023
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