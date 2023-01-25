Tekfen ve TEMA'nın kurucusu Ali Nihat Gökyiğit yaşamını yitirdi

Türkiye'nin köklü şirketlerinden Tekfen'in kurucuları arasında bulunan ve arkadaşı Hayrettin Karaca ile 1992 yılında TEMA'yı kuran Ali Nihat Gökyiğit 97 yaşında yaşamını yitirdi.

TEMA Vakfı, Gökyiğit'in ölümünü sosyal medya hesabından duyurdu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kurucu Onursal Başkanımız ve Yaprak Dedemiz Sayın Ali Nihat Gökyiğit’i kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz.Tüm ülkemizin başı sağ olsun."

Kamuoyuna Duyuru:

Kurucu Onursal Başkanımız ve Yaprak Dedemiz Sayın Ali Nihat Gökyiğit’i kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz.

Tüm ülkemizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/nw632bbsLn