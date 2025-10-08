Tekstil sektöründen alarm: 'Devlet desteği artık zorunluluk'

Türkiye’nin en büyük istihdam kaynaklarından biri olan tekstil ve hazır giyim sektöründen “tehlike” uyarısı geldi. Üreticiler, küresel daralma ve ekonomi politikalarının etkisiyle üretim ve istihdamın hızla gerilediğini belirterek “Dönüşüme hazırız ama önceliğimiz ayakta kalmak” dedi.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) tarafından düzenlenen 18. İstanbul Hazır Giyim Konferansı, “Yeni Düzenin Pusulası” temasıyla başladı. Sektör temsilcileri, küresel ticaretteki daralma, yüksek maliyetler ve ekonomi politikalarının etkilerini masaya yatırdı. TGSD Başkanı Toygar Narbay, 2022’de 21.2 milyar dolarlık ihracata ulaşan sektörün son yıllarda ivme kaybettiğini vurguladı. Maliyetlerin dolar bazında yüzde 26.5 arttığını belirten Narbay, yedi milyar dolarlık üretim ve 210 bin kişilik istihdam kaybı yaşandığını söyledi.

GELECEK FEDA EDİLİYOR

Sektörün 35 yıl sonra dünya pazarındaki payının ilk kez yüzde 3’ün altına gerilediğine dikkat çeken Narbay, ekonomi yönetimine şu mesajı verdi: “Sebebi olmadığımız krizin çözümünü bizden beklemeyin. Devlet desteği artık bir tercih değil, zorunluluktur.”

Narbay, 850 bin kişilik istihdam, 27 milyar doları aşan ihracat ve 45 milyar dolarlık üretim kapasitesiyle sektörün Türkiye ekonomisinin “belkemiği” olduğunu vurguladı.

Ekonomi politikalarının “sanayisizleşmeyi hızlandırdığını” belirten Narbay, “Hazır giyim ve tekstil, dijitalleşmeye rağmen istihdamın sigortasıdır. Bu sektörü feda etmek, geleceği feda etmektir” dedi. 2030’a doğru sektörü yeni dinamiklerin beklediğinin altını çizen Narbay, tüm sektörlerin ortak bir vizyon oluşturması gerektiğini savundu.

‘VAZGEÇME LÜKSÜMÜZ YOK’

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz ise tekstil ve hazır giyimin 16.8 milyar dolar net döviz kazandırdığını hatırlatarak “Bu sektörlerden vazgeçme lüksümüz yok” dedi. Döviz dönüşüm desteğinin bu ay sonunda biteceğini hatırlatan Öksüz, “Bu uzatılmalı ve oran en az yüzde 7.5’lere çıkartılmalı. Ayrıca alacaklıya zarar veren konkordato mekanizmasında düzenleme olmalı” dedi. Sektörün de üzerine düşen görevler olduğunun altını çizen Öksüz şöyle konuştu: “Hiçbir firmamız verimlilik konusunu ve markalaşmayı hedeflemeden ayakta kalamaz. Uluslararası markalarla işbirlikleri gibi reformlara ihtiyacımız var.”

‘DAHA DİRENÇLİ, DAHA YENİLİKÇİ’

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, konferansa video mesajla katıldı. Gültepe, “Üreticiler fiyat tutturamadığı için müşteri ve pazar kayıpları yaşıyor. Bu yılın dokuz ayında 12.7 milyar dolarlık ihracatla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.5 gerideyiz. Yılı 17 milyar dolar civarında kapatabiliriz” dedi.

“Gelecek Senaryoları, Finansal Araçlar ve Güvenceler” oturumunda konuşan Pameks Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Karahasanoğlu ise Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat, dijital pasaport ve sürdürülebilirlik regülasyonları için 10 milyar dolarlık yatırım gerektiğini belirtti ve “Son 4-5 yılda döngüsel ekonomi modeli değişti. Jeopolitik riskler ve tedarik zincirinin kırılmasıyla iş yapış şekilleri yeniden tanımlandı. Teknolojide geride kalmak bizi daha da zayıflatır. Cesur adımlar atmak zorundayız” dedi.