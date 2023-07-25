Tekstil sektöründen finansman çığlığı: İhracat ve istihdam düşecek

Yayınlanma: 25.07.2023 - 09:18

Güncelleme: 25.07.2023 - 09:18

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, tekstil ve hazır giyim sektörünün derin bir krizin kapısında olduğunu söyledi. Destek verilmediği takdirde Türkiye’nin en önemli ihracat kalemlerinden olan tekstil ve hazır giyim ihracatında gerileme ve istihdam kaybının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan EGSD Başkanı Ertuğrul, “’Maliyet artışları, alım gücündeki azalış, talepte yaşanan düşüş, öngörülemeyen döviz kurları, yüksek enflasyon sektörümüzü derinden etkiledi. Sektör acil destek paketi bekliyor” diye konuştu.

150 BİN İSTİHDAM KAYBI

EGSD Başkanı Ertuğrul, rakip ülkelere göre Türkiye’nin üretim maliyetlerinin yüzde 50 civarında arttığını ifade ederek, bu durumun üretim rekabet güçlerini yüzde 70 gerilettiğini belirtti. Bunun üzerine yüzde 20 seviyesindeki talep düşüşünün sektörü krizle karşı karşıya getirdiğine dikkat çeken Ertuğrul, “Bünyesinde 2 milyona yakın işçiyi istihdam eden sektörümüz maalesef son bir yıl içerisinde 150 binin üzerinde istihdam kaybı yaşadı. Önümüzdeki günlerde bu rakam katlanarak devam edecek gibi görünüyor. Özellikle Hindistan, Bangladeş, Vietnam gibi düşük maliyetli ülkeler, alım gruplarının gözdesi haline geldi” ifadelerini kullandı.

REKABET İÇİN KATMA DEĞERLİ ÜRETİM ŞART

Sektörlerinde işçilik maliyetinin, yan gelirleri de eklediklerinde, 600 doların üzerinde bir rakama ulaştığına dikkat çeken Ertuğrul, “Rekabetçi ülkelerdeki rakam ise 250-300 dolar civarında. Elbette ülkemizdeki enflasyon sebebiyle işçilik ücretlerinin artması kaçınılmaz ve olması gereken bir durum ancak aynı oranda bir karlılık söz konusu olmayınca sektörde gerileme kaçınılmaz oluyor. Bu kısır döngüden kurtulmanın yolu katma değerli üretimden geçiyor”’ dedi.

Katma değerli üretim için dönüş sürecine giren sektörün desteğe ihtiyacı olduğunu söyleyen Ertuğrul, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu dönüşüm sürecinin bir yıldan fazla devam edeceğini öngörülmektedir. Bu koşullarda firmaların ayakta kalabilmesi için uzun vadeli ve düşük maliyetli finansmana ihtiyaç var. Aksi takdirde büyük ölçüde ihracat ve istihdam kaybı yaşayacağız”