Tekstil ve giyim sektörü alarm veriyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Ocak 2026 ile ilgili istatistiklerine göre dokuma, hazırgiyim ve deri işkolunda 1 milyon 13 bin 153 işçi bulunuyor. Bu sayı Ocak 2025’te 1 milyon 169 bin 314, Ocak 2022’de ise 1 milyon 313 bin 432 kişiydi. 4 yılda işçi sayısındaki azalma 300 binin üzerine çıktı.

Ocak 2020’de ise toplam işçi sayısı 1 milyon 148 bin 954’tü. Son yıllarda, işçi sayısında hızlı bir artış ve düşüş yaşandı. İşkolunda sendikalaşma oranı da çok düşük. Ocak 2026 istatistiğine göre en fazla üyeli sendika Türk-İş’e bağlı TEKSİF. Üye sayısı 38 bin 389.

Hak-İş’e bağlı Öz İplik-İş Sendikası’nın üye sayısı 31 bin 523. DİSK’e bağlı TEKSTİL Sendikası’nın üye sayısı da 10 bin 353. 6 yıl önce Ocak 2020’de ise TEKSİF’in üye sayısı 48 bin 673, Öz İplik-İş’in 34 bin 717 ve TEKSTİL’in 11 bin 667 kişiydi.