Tekstil ve giyim sektörü alarm veriyor

5.02.2026 04:00:00
Mustafa Çakır
Dokuma, hazırgiyim ve deri işkolunda çalışan sayısı son dört yılda 300 binin üzerinde azaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Ocak 2026 verilerine göre işçi sayısı 1 milyon 13 bine gerilerken, sendikalaşma oranları da düşük seyrini sürdürdü. Üç büyük sendikanın üye sayısı son altı yılda geriledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Ocak 2026 ile ilgili istatistiklerine göre dokuma, hazırgiyim ve deri işkolunda 1 milyon 13 bin 153 işçi bulunuyor. Bu sayı Ocak 2025’te 1 milyon 169 bin 314, Ocak 2022’de ise 1 milyon 313 bin 432 kişiydi. 4 yılda işçi sayısındaki azalma 300 binin üzerine çıktı.

Ocak 2020’de ise toplam işçi sayısı 1 milyon 148 bin 954’tü. Son yıllarda, işçi sayısında hızlı bir artış ve düşüş yaşandı. İşkolunda sendikalaşma oranı da çok düşük. Ocak 2026 istatistiğine göre en fazla üyeli sendika Türk-İş’e bağlı TEKSİF. Üye sayısı 38 bin 389.

Hak-İş’e bağlı Öz İplik-İş Sendikası’nın üye sayısı 31 bin 523. DİSK’e bağlı TEKSTİL Sendikası’nın üye sayısı da 10 bin 353. 6 yıl önce Ocak 2020’de ise TEKSİF’in üye sayısı 48 bin 673, Öz İplik-İş’in 34 bin 717 ve TEKSTİL’in 11 bin 667 kişiydi. 

