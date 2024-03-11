Tekstilci kaçıyor, işsizlik artıyor

Yayınlanma: 11.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.03.2024 - 04:00

Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) Genel Başkanı ve Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Irgat da bu konuya dikkat çekti.

Irgat, tekstil sektörünün yüzde 70 ihracat ağırlıklı çalıştığını hatırlatarak “Üretici şirketler burada fiyat tutturamadıklarını söylüyorlar. Diğer ülkelerde ucuz üretim yapıyorlar. Üretimi başka ülkelere kaydırıyorlar. Ayrıca doların baskılanmasından da rahatsızlar” dedi.

Irgat, genel olarak sektörde daralma olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Geçen yıl 100, 115 bin kişi işsiz kaldı. İşten çıkarıyorlar. Bir de EYT nedeniyle emekli olanlar var. Kapanan yerler var. Enerji, doğalgaz, işçilik maliyetlerinde artış olduğunu iddia ediyorlar. Uzun zamandır ilk kez böyle bir daralma oldu. İlk etkilenen sektör de biz oluyoruz. Tekstilde 1 milyon 225 bin çalışan var. Buna karşın sendikalı sayısı 110 bin civarında. Sendikalaşma yüzde 8’lerde. Özel sektör işçileriyle kimse ilgilenmiyor” dedi.

