Telekom grubunda 6 bin kişilik işten çıkarma!

İspanyol telekom grubu Telefonica, yıl sonuna kadar çeşitli birimlerinde en az 6 bin çalışanı işten çıkarmayı planlıyor. Expansion gazetesi pazartesi günü, bu planlara aşina olan kaynaklara atıfta bulunarak bu haberi paylaştı.

Raporda, işten çıkarma planından başlangıçta etkilenecek toplam çalışan sayısının, yaklaşık 100 bin kişilik küresel işgücünün 7 binine kadar çıkabileceği, ancak sendikalarla yapılan görüşmelerin bu hedefleri azaltma eğiliminde olduğu eklendi.

Reuters'a, konuşan Telefonica sözcüsü “şirketin tüm alanlarında çok sayıda analiz yapıldığını, ancak şu anda işten çıkarma programı için herhangi bir planın bulunmadığını” söyledi.

KASIM AYI BEKLENİYOR

Şirket, 4 Kasım'da yeni atanan İcra Kurulu Başkanı Marc Murtra'nın öncülüğünde yeni stratejik planını sunacak.

Expansion'ın haberine göre, Telefonica stratejik planın sunumundan kısa bir süre sonra sendikalara olası işten çıkarmaları resmi olarak bildirmeyi planlıyor. Bu sayede şirket, 31 Aralık'tan önce bir anlaşmaya varabilir ve sonuçta ortaya çıkan karşılıkları 2025 mali yılına tahsis edebilir.

Expansion raporunda, işten çıkarma planının 2024 yılında uygulanan plana benzer olacağı ve 55 yaş ve üstü çalışanlar için “tercihen gönüllü” olacağı belirtildi.

Rapora göre, etkilenen çalışanların yaklaşık 5 bin kadarı İspanya'daki iş koluna ve şirketin İspanya'daki mobil ve geniş bant birimi olan Telefonica Moviles ile dış kaynaklı BT hizmetleri sunan Telefonica Soluciones'a ait olacak.

Ancak, şimdiye kadar önceki işten çıkarma planlarından muaf tutulan şirket merkezindeki çalışanlar da etkilenebilir.