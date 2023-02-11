Telekom operatörleri: Bölgedeki baz istasyonlarının yüzde 90’ı çalışır hale geldi

Deprem sürecinde iletişimde görülen aksaklıklar nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan telekomünikasyon operatörleri yeni açıklamalarında bölgedeki baz istasyonlarının yüzde 90'ının hizmet verir durumda olduğunu söyledi.

AA
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 13:50
Telekom operatörleri: Bölgedeki baz istasyonlarının yüzde 90’ı çalışır hale geldi
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Bölgedeki baz istasyonlarının yüzde 90'ı ancak depremin 6. gününde çalışır hale geldi.

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği'nden yapılan açıklamada, depremin ağır hasara ve yıkıma uğrattığı birçok bina gibi baz istasyonlarının yıkıldığı, elektrik enerjisi sağlanamaması gibi etkenler nedeniyle iletişim kesintisi yaşandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bölgede bulunan 8 bin 900 baz istasyonundan, depremde hasar gören ve çalışamaz hale gelen 1.400’den fazlası onarılarak yeniden devreye sokulmuştur. Bölgedeki baz istasyonlarının yüzde 90’ı hizmet verir durumdadır. Enerji ihtiyacının karşılanması için bölgeye sevk edilen toplam jeneratör sayısı 3 bin 500’ün üzerindedir. Bölgeye toplam 241 mobil baz istasyonu sevk edilmiştir. Bölgede iletişimin devamlılığını temin etmek için toplam 1.830 saha çalışanı 7/24 görev yapmaktadır."


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