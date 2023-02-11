Üniversite öğrencileri Gülistan ile Ayşe depremde hayatını kaybetti

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 13:47

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 13:48

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden 2 öğrenci de enkaz altında kaldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Ayşe Çinkılıç, memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Gülistan Aktürk ise Kahramanmaraş'ta yaşamını yitirdi.

REKTÖRLÜKTEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Üniversite rektörlüğü öğrencilerin hayatlarını kaybettiğini açıklayarak, başsağlığı mesajı yayınladı.