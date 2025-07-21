Temmuz 2025 emekli promosyonları: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

Temmuz ayında emekli promosyonları, maaşını en avantajlı bankaya taşımak isteyen milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Kamu ve özel bankaların sunduğu promosyon kampanyaları farklı tutarlarla öne çıkıyor. Peki, en yüksek emekli promosyonu hangi bankada? Hangi banka daha cazip şartlar sunuyor?
BANKALARIN TEMMUZ KAMPANYALARI DİKKAT ÇEKİYOR
VakıfBank, Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti BBVA, Yapı Kredi, Akbank ve diğer bankalar, Temmuz 2025 itibarıyla emekliler için yeni promosyon kampanyaları açıkladı.
Emekli ve memur zammının ardından bankaların sunduğu promosyonlarda önemli bir artış gözleniyor. Bazı bankalar, emekli maaşını taşıyan müşterilere 27 bin TL’ye kadar nakit promosyon imkanı sunarken, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15 bin TL’ye kadar ödeme yapan bankalar da dikkat çekiyor.
EN YÜKSEK PROMOSYONU HANGİ BANKA VERİYOR?
Promosyon tutarları bankadan bankaya değişirken, bazı kampanyalar ek avantajlarla emeklilerin ilgisini çekiyor. Kredi kartı, otomatik ödeme talimatı ya da maaş taşıma şartlarına göre ödenecek tutarlar farklılık gösteriyor. Emekliler, “En avantajlı promosyonu hangi banka sunuyor?” sorusunun yanıtını araştırıyor.
TEMMUZ 2025 EMEKLİ PROMOSYON RAKAMLARI
Temmuz ayı itibarıyla bankaların promosyon kampanyaları güncellenmiş durumda. Bazı bankalar maaş tutarına göre promosyon ödemesini artırırken, bazıları da ek nakit ödüller ve indirimli kredi imkanlarıyla öne çıkıyor.
EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR
YAPI KREDİ
- Tarih: 15 Haziran - 31 Temmuz 2025
- Promosyon: 27.000 TL'ye varan
Temel Promosyon:
- ≤9.999 TL: 6.250 TL
- 10.000-14.999 TL: 10.000 TL
- 15.000-19.999 TL: 12.500 TL
- ≥20.000 TL: 15.000 TL
- Ek Avantaj: 2 fatura talimatıyla +5.000 TL
VAKIFBANK
- Promosyon: 27.000 TL'ye varan
- Temel: 12.000 TL
- Ekstra: Kredi kartıyla aylık 1.500 TL nakit geri ödeme (10 ayda 15.000 TL)
ALBARAKA
- Tarih: 1 Temmuz - 31 Aralık 2025
Promosyon:
- ≤9.999 TL: 15.900 TL
- 10.000-14.999 TL: 19.800 TL
- 15.000-19.999 TL: 22.400 TL
- ≥20.000 TL: 25.000 TL
QNB FİNANSBANK
- Promosyon: 20.400 TL'ye varan
- Temel: 15.000 TL
Ekstra:
- 2 fatura talimatı: +3.000 TL
- Kart iadesi: Yıllık 2.400 TL
İŞ BANKASI
- Tarih: 1 - 31 Temmuz 2025
Promosyon:
- ≤9.999 TL: 12.500 TL
- 10.000-14.999 TL: 16.000 TL
- 15.000-19.999 TL: 18.500 TL
- ≥20.000 TL: 21.000 TL
TEB
- Promosyon: 21.000 TL
- Temel: 12.000 TL
- Ekstra: 9.000 TL (2 fatura talimatı şartıyla)
DENİZBANK
- Tarih: 4 Ekim 2024 31 Temmuz 2025
- Promosyon: 20.000 TL'ye varan
- Temel: 12.000 TL
- Ek Ürünler: MobilDeniz, kredi kartı vb. +8.000 TL
GARANTİ BBVA
- Tarih: 1 - 31 Temmuz 2025
Promosyon:
- ≤10.000 TL: 6.250 TL
- 10.000-15.000 TL: 10.000 TL
- 15.000-20.000 TL: 12.500 TL
- ≥20.000 TL: 15.000 TL
ZİRAAT BANKASI
- Promosyon: 12.000 TL
- Vade: 3 yıl peşin
HALKBANK
- Promosyon: 12.000 TL
- Vade: 3 yıl