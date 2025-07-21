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Temmuz 2025 emekli promosyonları: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?
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Temmuz 2025 emekli promosyonları: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

21.07.2025 11:20:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Temmuz 2025 emekli promosyonları: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

Temmuz ayında en yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu. Peki emekli promosyonlarında hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor? Temmuz kampanyalarında öne çıkan bankalar hangileri? Bankaların sunduğu promosyon şartları ve avantajları neler? İşte tüm ayrıntılar...

Temmuz 2025 emekli promosyonları: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

Temmuz ayında emekli promosyonları, maaşını en avantajlı bankaya taşımak isteyen milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Kamu ve özel bankaların sunduğu promosyon kampanyaları farklı tutarlarla öne çıkıyor. Peki, en yüksek emekli promosyonu hangi bankada? Hangi banka daha cazip şartlar sunuyor?

Temmuz 2025 emekli promosyonları: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

BANKALARIN TEMMUZ KAMPANYALARI DİKKAT ÇEKİYOR

VakıfBank, Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti BBVA, Yapı Kredi, Akbank ve diğer bankalar, Temmuz 2025 itibarıyla emekliler için yeni promosyon kampanyaları açıkladı. 

Temmuz 2025 emekli promosyonları: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

Emekli ve memur zammının ardından bankaların sunduğu promosyonlarda önemli bir artış gözleniyor. Bazı bankalar, emekli maaşını taşıyan müşterilere 27 bin TL’ye kadar nakit promosyon imkanı sunarken, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15 bin TL’ye kadar ödeme yapan bankalar da dikkat çekiyor.

Temmuz 2025 emekli promosyonları: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

EN YÜKSEK PROMOSYONU HANGİ BANKA VERİYOR?

Promosyon tutarları bankadan bankaya değişirken, bazı kampanyalar ek avantajlarla emeklilerin ilgisini çekiyor. Kredi kartı, otomatik ödeme talimatı ya da maaş taşıma şartlarına göre ödenecek tutarlar farklılık gösteriyor. Emekliler, “En avantajlı promosyonu hangi banka sunuyor?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

Temmuz 2025 emekli promosyonları: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

TEMMUZ 2025 EMEKLİ PROMOSYON RAKAMLARI

Temmuz ayı itibarıyla bankaların promosyon kampanyaları güncellenmiş durumda. Bazı bankalar maaş tutarına göre promosyon ödemesini artırırken, bazıları da ek nakit ödüller ve indirimli kredi imkanlarıyla öne çıkıyor.

Temmuz 2025 emekli promosyonları: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR 

Temmuz 2025 emekli promosyonları: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

YAPI KREDİ  

  • Tarih: 15 Haziran - 31 Temmuz 2025  
  • Promosyon: 27.000 TL'ye varan  

Temel Promosyon:  

  • ≤9.999 TL: 6.250 TL  
  • 10.000-14.999 TL: 10.000 TL  
  • 15.000-19.999 TL: 12.500 TL  
  • ≥20.000 TL: 15.000 TL  
  • Ek Avantaj: 2 fatura talimatıyla +5.000 TL  
Temmuz 2025 emekli promosyonları: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

VAKIFBANK

  • Promosyon: 27.000 TL'ye varan  
  • Temel: 12.000 TL  
  • Ekstra: Kredi kartıyla aylık 1.500 TL nakit geri ödeme (10 ayda 15.000 TL)  
Temmuz 2025 emekli promosyonları: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

ALBARAKA  

  • Tarih: 1 Temmuz - 31 Aralık 2025  

Promosyon:  

  • ≤9.999 TL: 15.900 TL  
  • 10.000-14.999 TL: 19.800 TL  
  • 15.000-19.999 TL: 22.400 TL  
  • ≥20.000 TL: 25.000 TL
Temmuz 2025 emekli promosyonları: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

QNB FİNANSBANK  

  • Promosyon: 20.400 TL'ye varan  
  • Temel: 15.000 TL  

Ekstra:  

  • 2 fatura talimatı: +3.000 TL  
  • Kart iadesi: Yıllık 2.400 TL 
Temmuz 2025 emekli promosyonları: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

İŞ BANKASI  

  • Tarih: 1 - 31 Temmuz 2025  

Promosyon:  

  • ≤9.999 TL: 12.500 TL  
  • 10.000-14.999 TL: 16.000 TL  
  • 15.000-19.999 TL: 18.500 TL  
  • ≥20.000 TL: 21.000 TL  
Temmuz 2025 emekli promosyonları: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

TEB  

  • Promosyon: 21.000 TL  
  • Temel: 12.000 TL  
  • Ekstra: 9.000 TL (2 fatura talimatı şartıyla)  
Temmuz 2025 emekli promosyonları: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

DENİZBANK  

  • Tarih: 4 Ekim 2024 31 Temmuz 2025  
  • Promosyon: 20.000 TL'ye varan  
  • Temel: 12.000 TL  
  • Ek Ürünler: MobilDeniz, kredi kartı vb. +8.000 TL  
Temmuz 2025 emekli promosyonları: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

GARANTİ BBVA  

  • Tarih: 1 - 31 Temmuz 2025  

Promosyon:  

  • ≤10.000 TL: 6.250 TL  
  • 10.000-15.000 TL: 10.000 TL  
  • 15.000-20.000 TL: 12.500 TL  
  • ≥20.000 TL: 15.000 TL  
Temmuz 2025 emekli promosyonları: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

ZİRAAT BANKASI  

  • Promosyon: 12.000 TL  
  • Vade: 3 yıl peşin  

 

Temmuz 2025 emekli promosyonları: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

HALKBANK  

  • Promosyon: 12.000 TL  
  • Vade: 3 yıl  

 

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