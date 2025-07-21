Temmuz 2025 emekli promosyonları: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

Temmuz ayında emekli promosyonları, maaşını en avantajlı bankaya taşımak isteyen milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Kamu ve özel bankaların sunduğu promosyon kampanyaları farklı tutarlarla öne çıkıyor. Peki, en yüksek emekli promosyonu hangi bankada? Hangi banka daha cazip şartlar sunuyor?

BANKALARIN TEMMUZ KAMPANYALARI DİKKAT ÇEKİYOR VakıfBank, Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti BBVA, Yapı Kredi, Akbank ve diğer bankalar, Temmuz 2025 itibarıyla emekliler için yeni promosyon kampanyaları açıkladı.

Emekli ve memur zammının ardından bankaların sunduğu promosyonlarda önemli bir artış gözleniyor. Bazı bankalar, emekli maaşını taşıyan müşterilere 27 bin TL’ye kadar nakit promosyon imkanı sunarken, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15 bin TL’ye kadar ödeme yapan bankalar da dikkat çekiyor.

EN YÜKSEK PROMOSYONU HANGİ BANKA VERİYOR? Promosyon tutarları bankadan bankaya değişirken, bazı kampanyalar ek avantajlarla emeklilerin ilgisini çekiyor. Kredi kartı, otomatik ödeme talimatı ya da maaş taşıma şartlarına göre ödenecek tutarlar farklılık gösteriyor. Emekliler, “En avantajlı promosyonu hangi banka sunuyor?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

TEMMUZ 2025 EMEKLİ PROMOSYON RAKAMLARI Temmuz ayı itibarıyla bankaların promosyon kampanyaları güncellenmiş durumda. Bazı bankalar maaş tutarına göre promosyon ödemesini artırırken, bazıları da ek nakit ödüller ve indirimli kredi imkanlarıyla öne çıkıyor.

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR

YAPI KREDİ Tarih: 15 Haziran - 31 Temmuz 2025

15 Haziran - 31 Temmuz 2025 Promosyon: 27.000 TL'ye varan Temel Promosyon: ≤9.999 TL: 6.250 TL

6.250 TL 10.000-14.999 TL: 10.000 TL

10.000 TL 15.000-19.999 TL: 12.500 TL

12.500 TL ≥20.000 TL: 15.000 TL

15.000 TL Ek Avantaj: 2 fatura talimatıyla +5.000 TL

VAKIFBANK Promosyon: 27.000 TL'ye varan

27.000 TL'ye varan Temel: 12.000 TL

12.000 TL Ekstra: Kredi kartıyla aylık 1.500 TL nakit geri ödeme (10 ayda 15.000 TL)

ALBARAKA Tarih: 1 Temmuz - 31 Aralık 2025 Promosyon: ≤9.999 TL: 15.900 TL

15.900 TL 10.000-14.999 TL: 19.800 TL

19.800 TL 15.000-19.999 TL: 22.400 TL

22.400 TL ≥20.000 TL: 25.000 TL

QNB FİNANSBANK Promosyon: 20.400 TL'ye varan

20.400 TL'ye varan Temel: 15.000 TL Ekstra: 2 fatura talimatı: +3.000 TL

+3.000 TL Kart iadesi: Yıllık 2.400 TL

İŞ BANKASI Tarih: 1 - 31 Temmuz 2025 Promosyon: ≤9.999 TL: 12.500 TL

12.500 TL 10.000-14.999 TL: 16.000 TL

16.000 TL 15.000-19.999 TL: 18.500 TL

18.500 TL ≥20.000 TL: 21.000 TL

TEB Promosyon: 21.000 TL

21.000 TL Temel: 12.000 TL

12.000 TL Ekstra: 9.000 TL (2 fatura talimatı şartıyla)

DENİZBANK Tarih: 4 Ekim 2024 31 Temmuz 2025

4 Ekim 2024 31 Temmuz 2025 Promosyon: 20.000 TL'ye varan

20.000 TL'ye varan Temel: 12.000 TL

12.000 TL Ek Ürünler: MobilDeniz, kredi kartı vb. +8.000 TL

GARANTİ BBVA Tarih: 1 - 31 Temmuz 2025 Promosyon: ≤10.000 TL: 6.250 TL

6.250 TL 10.000-15.000 TL: 10.000 TL

10.000 TL 15.000-20.000 TL: 12.500 TL

12.500 TL ≥20.000 TL: 15.000 TL

ZİRAAT BANKASI Promosyon: 12.000 TL

12.000 TL Vade: 3 yıl peşin