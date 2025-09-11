Temmuz ayı ciro endeksleri açıklandı: Sanayi ve inşaat öne çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin ciro endekslerini paylaştı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,1 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi ise yıllık bazda yüzde 38,8 artış gösterdi. Sanayide yıllık ciro artışı yüzde 31,2 olurken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi aylık bazda yüzde 0,6 geriledi. İnşaat sektöründe ise yıllık ciro artışı yüzde 50,8, aylık artış yüzde 5,8 olarak kaydedildi.

Ticaret sektöründe yıllık ciro artışı yüzde 40,6 olurken, aylık bazda yüzde 4,3 düşüş yaşandı. Hizmet sektöründe yıllık artış yüzde 40,6, aylık artış ise yüzde 0,4 seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler, temmuz ayında sanayi ve inşaatta güçlü performans, ticaret ve hizmette ise dalgalı seyri ortaya koyuyor.