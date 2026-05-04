Temmuz ayında hangi memur ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek yeni maaş tablosu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yılın dördüncü enflasyon verisiyle birlikte memur ve memur emeklisi maaş artış hesapları netleşmeye başladı. Açıklanan verilere göre nisan ayında enflasyon yüzde 4,18, yıllık enflasyon ise yüzde 32,37 olarak hesaplandı.

ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği yüzde 7 zam alacak. 6 aylık enflasyonun yüzde 11’i aşması durumunda ise enflasyon farkı bu orana eklenecek.

Yılın ilk 3 ayında enflasyon farkı oluşmazken, nisan verisiyle birlikte memur ve memur emeklileri için ilk enflasyon farkı hesaplara dahil edildi.

KÜMÜLATİF ZAM HESABI

4 aylık verilerle yapılan hesaplama şu şekilde şekillendi:

4 aylık enflasyon: 14,64

14,64 4 aylık enflasyon farkı: 3,28

3,28 Toplu sözleşme zam oranı: 7

7 Enflasyon farkı dahil zam oranı: 10,51

Mevcut 61 bin 890 TL olan en düşük memur maaşı, yüzde 10,51 artışla 68 bin 395 TL’ye yükselecek. Ocak ayında 27 bin 772 TL’ye çıkan en düşük memur emeklisi aylığı ise aynı oranla 30 bin 691 TL olacak.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde mayıs enflasyonu yüzde 1,82, haziran enflasyonu ise yüzde 1,52 olarak öngörüldü.

Bu tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 18,5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda memur ve memur emeklilerine yüzde 6,76 enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 14,23 zam yapılacağı hesaplanıyor.

Bu senaryoya göre:

En düşük memur maaşı 61 bin 890 TL’den 70 bin 698 TL’ye çıkacak

En düşük memur emeklisi aylığı 27 bin 772 TL’den 31 bin 724 TL’ye yükselecek

MESLEK GRUPLARINA GÖRE ZAM HESAPLARI

Polis, öğretmen, doktor ve diğer kamu çalışanlarının maaşları için iki farklı senaryo üzerinden hesaplamalar yapıldı:

Memur (üniv. mez.) 9/1

Mevcut: 64.397 TL

64.397 TL Yüzde 10,51: 71.167 TL

71.167 TL Yüzde 14,23: 73.561 TL

Şube müdürü (üniv. mez.) 1/4

Mevcut: 94.384 TL

94.384 TL Yüzde 10,51: 104.305 TL

104.305 TL Yüzde 14,23: 107.817 TL

Mühendis 1/4

Mevcut: 96.211 TL

96.211 TL Yüzde 10,51: 106.324 TL

106.324 TL Yüzde 14,23: 109.900 TL

Teknisyen (lise mez.) 11/1

Mevcut: 66.870 TL

66.870 TL Yüzde 10,51: 73.899 TL

73.899 TL Yüzde 14,23: 76.385 TL

Vaiz 1/4

Mevcut: 76.653 TL

76.653 TL Yüzde 10,51: 84.711 TL

84.711 TL Yüzde 14,23: 87.562 TL

Uzman öğretmen 1/4

Mevcut: 81.219 TL

81.219 TL Yüzde 10,51: 89.756 TL

89.756 TL Yüzde 14,23: 92.779 TL

Öğretmen 1/4

Mevcut: 73.368 TL

73.368 TL Yüzde 10,51: 81.079 TL

81.079 TL Yüzde 14,23: 83.806 TL

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut: 90.568 TL

90.568 TL Yüzde 10,51: 100.088 TL

100.088 TL Yüzde 14,23: 103.449 TL

Polis memuru 8/1

Mevcut: 81.617 TL

81.617 TL Yüzde 10,51: 90.196 TL

90.196 TL Yüzde 14,23: 93.233 TL

Başkomiser 3/1

Mevcut: 89.214 TL

89.214 TL Yüzde 10,51: 98.592 TL

98.592 TL Yüzde 14,23: 101.924 TL

Avukat

Mevcut: 90.000 TL

90.000 TL Yüzde 10,51: 99.459 TL

99.459 TL Yüzde 14,23: 102.807 TL

Hemşire (üniv. mez.) 5/1

Mevcut: 74.770 TL

74.770 TL Yüzde 10,51: 82.628 TL

82.628 TL Yüzde 14,23: 85.407 TL

Profesör 1/4

Mevcut: 135.089 TL

135.089 TL Yüzde 10,51: 149.289 TL

149.289 TL Yüzde 14,23: 154.313 TL

Uzman doktor 1/4