Temmuz ayında hangi memur ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek yeni maaş tablosu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yılın dördüncü enflasyon verisiyle birlikte memur ve memur emeklisi maaş artış hesapları netleşmeye başladı. Açıklanan verilere göre nisan ayında enflasyon yüzde 4,18, yıllık enflasyon ise yüzde 32,37 olarak hesaplandı.
ENFLASYON FARKI NE KADAR?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği yüzde 7 zam alacak. 6 aylık enflasyonun yüzde 11’i aşması durumunda ise enflasyon farkı bu orana eklenecek.
Yılın ilk 3 ayında enflasyon farkı oluşmazken, nisan verisiyle birlikte memur ve memur emeklileri için ilk enflasyon farkı hesaplara dahil edildi.
KÜMÜLATİF ZAM HESABI
4 aylık verilerle yapılan hesaplama şu şekilde şekillendi:
- 4 aylık enflasyon: 14,64
- 4 aylık enflasyon farkı: 3,28
- Toplu sözleşme zam oranı: 7
- Enflasyon farkı dahil zam oranı: 10,51
Mevcut 61 bin 890 TL olan en düşük memur maaşı, yüzde 10,51 artışla 68 bin 395 TL’ye yükselecek. Ocak ayında 27 bin 772 TL’ye çıkan en düşük memur emeklisi aylığı ise aynı oranla 30 bin 691 TL olacak.
6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde mayıs enflasyonu yüzde 1,82, haziran enflasyonu ise yüzde 1,52 olarak öngörüldü.
Bu tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 18,5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda memur ve memur emeklilerine yüzde 6,76 enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 14,23 zam yapılacağı hesaplanıyor.
Bu senaryoya göre:
En düşük memur maaşı 61 bin 890 TL’den 70 bin 698 TL’ye çıkacak
En düşük memur emeklisi aylığı 27 bin 772 TL’den 31 bin 724 TL’ye yükselecek
MESLEK GRUPLARINA GÖRE ZAM HESAPLARI
Polis, öğretmen, doktor ve diğer kamu çalışanlarının maaşları için iki farklı senaryo üzerinden hesaplamalar yapıldı:
Memur (üniv. mez.) 9/1
- Mevcut: 64.397 TL
- Yüzde 10,51: 71.167 TL
- Yüzde 14,23: 73.561 TL
Şube müdürü (üniv. mez.) 1/4
- Mevcut: 94.384 TL
- Yüzde 10,51: 104.305 TL
- Yüzde 14,23: 107.817 TL
Mühendis 1/4
- Mevcut: 96.211 TL
- Yüzde 10,51: 106.324 TL
- Yüzde 14,23: 109.900 TL
Teknisyen (lise mez.) 11/1
- Mevcut: 66.870 TL
- Yüzde 10,51: 73.899 TL
- Yüzde 14,23: 76.385 TL
Vaiz 1/4
- Mevcut: 76.653 TL
- Yüzde 10,51: 84.711 TL
- Yüzde 14,23: 87.562 TL
Uzman öğretmen 1/4
- Mevcut: 81.219 TL
- Yüzde 10,51: 89.756 TL
- Yüzde 14,23: 92.779 TL
Öğretmen 1/4
- Mevcut: 73.368 TL
- Yüzde 10,51: 81.079 TL
- Yüzde 14,23: 83.806 TL
Araştırma görevlisi 7/1
- Mevcut: 90.568 TL
- Yüzde 10,51: 100.088 TL
- Yüzde 14,23: 103.449 TL
Polis memuru 8/1
- Mevcut: 81.617 TL
- Yüzde 10,51: 90.196 TL
- Yüzde 14,23: 93.233 TL
Başkomiser 3/1
- Mevcut: 89.214 TL
- Yüzde 10,51: 98.592 TL
- Yüzde 14,23: 101.924 TL
Avukat
- Mevcut: 90.000 TL
- Yüzde 10,51: 99.459 TL
- Yüzde 14,23: 102.807 TL
Hemşire (üniv. mez.) 5/1
- Mevcut: 74.770 TL
- Yüzde 10,51: 82.628 TL
- Yüzde 14,23: 85.407 TL
Profesör 1/4
- Mevcut: 135.089 TL
- Yüzde 10,51: 149.289 TL
- Yüzde 14,23: 154.313 TL
Uzman doktor 1/4
- Mevcut: 150.426 TL
- Yüzde 10,51: 166.234 TL
- Yüzde 14,23: 171.829 TL