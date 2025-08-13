Temmuz ayında konut satışları arttı: O il liderliğini sürdürdü!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2025 konut satış verilerini açıkladı. Buna göre en fazla konut satışı İstanbul’da gerçekleşirken, Ankara ve İzmir de yüksek satış rakamlarıyla dikkat çekti. En az satış yapılan iller ise Ardahan, Bayburt ve Hakkari oldu.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE SATIŞLAR YÜZDE 24,2 ARTTI

Konut satışları ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 artarak 834 bin 751 oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI YÜKSELİŞTE

Temmuz ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,3 artarak 18 bin 425 olarak gerçekleşti. Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,9 oldu. Ocak-temmuz döneminde ipotekli konut satışları yüzde 93,2 artışla 121 bin 515 olarak kaydedildi. Bu dönemde 4 bin 438 ipotekli satış ilk elden yapıldı; ocak-temmuzda ise ilk el ipotekli satış sayısı 28 bin 884 olarak gerçekleşti.

DİĞER KONUT SATIŞLARI TEMMUZ AYINDA 124 BİN 433 OLDU

Diğer satış türlerinde Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artış yaşandı ve toplam 124 bin 433 konut el değiştirdi. Toplam satışların yüzde 87,1’i diğer satışlardan oluştu. Ocak-temmuz döneminde diğer satışlar ise yüzde 17,1 artarak 713 bin 236 olarak kaydedildi.

İLK VE İKİNCİ EL SATIŞLARI

İlk el konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 43 bin 984 oldu. Toplam satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 30,8 olarak gerçekleşti. Ocak-temmuz döneminde ilk el satışları yüzde 17,5 artışla 251 bin 608’e ulaştı.

İkinci el konut satışları temmuz ayında yüzde 14,6 artışla 98 bin 874 oldu ve toplam satışlar içinde yüzde 69,2 pay aldı. Ocak-temmuz döneminde ikinci el satışları yüzde 27,3 artarak 583 bin 143 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA YAPILAN SATIŞLAR

Temmuz ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,6 azalarak 1.913 oldu. Yabancılara yapılan satışların payı toplam satışlarda yüzde 1,3 olarak kaydedildi. Yabancılara satışta İstanbul, Antalya ve Mersin öne çıktı. Ocak-temmuz döneminde yabancılara yapılan konut satışları yüzde 12,1 azalışla 11 bin 267 oldu.

EN ÇOK SATIŞ RUSYA VATANDAŞLARINA YAPILDI

Temmuz ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Bunu sırasıyla İran ve Almanya vatandaşları takip etti.