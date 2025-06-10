Cumhuriyet Gazetesi Logo
Temmuz ayında sıfır zam tehlikesi: 2.5 milyon emekli etkilenecek!

Temmuz ayında sıfır zam tehlikesi: 2.5 milyon emekli etkilenecek!

10.06.2025 13:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Temmuz ayında sıfır zam tehlikesi: 2.5 milyon emekli etkilenecek!

Emeklilerin temmuz ayı zam oranı ne zaman açıklanacak? Emeklilere zam nasıl hesaplanıyor? Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler için ne gerekiyor? Emeklilere temmuz zammı için son tarih ne? İşte tüm ayrıntılar...

Açlık sınırının altında maaşlarla geçinmeye çalışan milyonlarca emeklinin gözü haziran enflasyon rakamlarında.

EMEKLİNİN GÖZÜ 3 TEMMUZ'DA

3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte emekli ve memurların zam oranı netleşecek.

SGK mevzuatına göre emeklilere yalnızca ‘kök maaş’ üzerinden zam yapılıyor.

TATİL ERTELENMEZSE ZAM YOK!

Kök maaşı 10 bin liranın altında olan ve hazine desteğiyle birlikte 14 bin 469 lira alan emeklilerin temmuz zammını alabilmesi için Meclis’te yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor.

Ancak Meclis 1 Temmuz’da tatile girecek. Milletvekilleri tatili ertelemezse, 2,5 milyon emekli zam alamayacak.

İlgili Konular: #enflasyon #Temmuz #Emekli #emekli maaşı #maaş zammı