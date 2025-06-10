Temmuz ayında sıfır zam tehlikesi: 2.5 milyon emekli etkilenecek!

Açlık sınırının altında maaşlarla geçinmeye çalışan milyonlarca emeklinin gözü haziran enflasyon rakamlarında.

EMEKLİNİN GÖZÜ 3 TEMMUZ'DA

3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte emekli ve memurların zam oranı netleşecek.

SGK mevzuatına göre emeklilere yalnızca ‘kök maaş’ üzerinden zam yapılıyor.

TATİL ERTELENMEZSE ZAM YOK!

Kök maaşı 10 bin liranın altında olan ve hazine desteğiyle birlikte 14 bin 469 lira alan emeklilerin temmuz zammını alabilmesi için Meclis’te yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor.

Ancak Meclis 1 Temmuz’da tatile girecek. Milletvekilleri tatili ertelemezse, 2,5 milyon emekli zam alamayacak.