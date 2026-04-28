Emekli maaşı, 6 aylık enflasyon farkı dikkate alınarak Ocak ve Temmuz dönemlerinde yılda iki kez yeniden belirlenmektedir. Peki, Temmuz'da emekli maaşı ne kadar olur, yüzde kaç zam gelir? 2026 Temmuz en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMINDA 3 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ!

3 aylık enflasyon farkı ve emekliler için kesinleşen zam oranı belli oldu. Buna göre Ocak ayı enflasyonu 4,84, Şubat ayı enflasyonu 2,96 ve Mart ayı enflasyonu ise 1,94 olarak açıklandı.

Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen zam oranı şimdiden yüzde 10,04 oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK 2026 TEMMUZ?

6 aylık enflasyon farkı ile Ocak ayında en düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltilmişti. İşte emekli maaşında zam senaryoları

%10 zam senaryosunda: yaklaşık 22.000 TL

%15 zam senaryosunda: yaklaşık 23.000 TL ve üzeri

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2026 Temmuz emekli maaşı, 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran enflasyonu ile belli olacak.