Temmuz zammı sonrası hangi memur kaç lira alacak? İşte meslek meslek tam liste...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.
Verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 0,99 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32,11 olarak gerçekleşti.
Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, kamu görevlileri ile emeklilerin Temmuz 2026 döneminde alacağı maaş zamları da kesinleşti.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI KESİNLEŞTİ
Yılın ilk altı ayında TÜFE'deki toplam artış yüzde 17,76 oldu. Mevcut yasal düzenlemeler kapsamında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı maaşlarına yapılacak zam oranı doğrudan yüzde 17,76 olarak belirlendi.
Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı dikkate alınarak hesaplandı. Buna göre, Temmuz 2026 döneminde memur ve memur emeklilerinin maaşlarına uygulanacak zam oranı yüzde 13,51 oldu. Bu kapsamda memurlar, toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7'lik artışın yanı sıra enflasyon farkını da maaşlarına yansıtmış oldu.
MESLEKLERE GÖRE YENİ MEMUR MAAŞLARI
Yüzde 13,51'lik zam oranının ardından farklı unvan ve derecelerde görev yapan kamu personelinin maaşları şu şekilde güncellendi:
- Profesör (1/4): 135.089 TL'den 153.340 TL'ye yükseldi. (2025 Temmuz-Aralık: 111.348 TL)
- Uzman doktor (1/4): 150.426 TL'den 170.749 TL'ye çıktı. (2025 Temmuz-Aralık: 126.119 TL)
- Mühendis (1/4): 96.211 TL'den 109.209 TL'ye yükseldi. (2025 Temmuz-Aralık: 78.200 TL)
- Şube müdürü (üniversite mezunu - 1/4): 94.384 TL'den 107.135 TL'ye çıktı. (2025 Temmuz-Aralık: 76.659 TL)
- Araştırma görevlisi (7/1): 90.568 TL'den 102.804 TL'ye yükseldi. (2025 Temmuz-Aralık: 73.792 TL)
- Avukat (1/4): 90.000 TL'den 102.159 TL'ye çıktı. (2025 Temmuz-Aralık: 73.515 TL)
- Polis (8/1): 81.617 TL'den 92.643 TL'ye yükseldi. (2025 Temmuz-Aralık: 68.084 TL)
- Uzman öğretmen (1/4): 81.219 TL'den 92.192 TL'ye çıktı. (2025 Temmuz-Aralık: 67.766 TL)
- Vaiz (1/4): 76.653 TL'den 87.009 TL'ye yükseldi. (2025 Temmuz-Aralık: 63.916 TL)
- Hemşire (5/1): 74.770 TL'den 84.871 TL'ye çıktı. (2025 Temmuz-Aralık: 61.759 TL)
- Öğretmen (1/4): 73.368 TL'den 83.280 TL'ye yükseldi. (2025 Temmuz-Aralık: 61.146 TL)
- Teknisyen (11/1): 66.870 TL'den 75.904 TL'ye çıktı. (2025 Temmuz-Aralık: 54.547 TL)
- Memur (9/1): 64.397 TL'den 73.097 TL'ye yükseldi. (2025 Temmuz-Aralık: 52.617 TL)