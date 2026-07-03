Temmuz zammı sonrası hangi memur kaç lira alacak? İşte meslek meslek tam liste...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 0,99 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32,11 olarak gerçekleşti.

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, kamu görevlileri ile emeklilerin Temmuz 2026 döneminde alacağı maaş zamları da kesinleşti.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI KESİNLEŞTİ

Yılın ilk altı ayında TÜFE'deki toplam artış yüzde 17,76 oldu. Mevcut yasal düzenlemeler kapsamında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı maaşlarına yapılacak zam oranı doğrudan yüzde 17,76 olarak belirlendi.

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı dikkate alınarak hesaplandı. Buna göre, Temmuz 2026 döneminde memur ve memur emeklilerinin maaşlarına uygulanacak zam oranı yüzde 13,51 oldu. Bu kapsamda memurlar, toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7'lik artışın yanı sıra enflasyon farkını da maaşlarına yansıtmış oldu.

MESLEKLERE GÖRE YENİ MEMUR MAAŞLARI

Yüzde 13,51'lik zam oranının ardından farklı unvan ve derecelerde görev yapan kamu personelinin maaşları şu şekilde güncellendi: