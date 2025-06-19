Temu artık Türkiye pazarında: 1 günde teslimat dönemi başladı!

Dünya çapında hızla büyüyen Çin merkezli e-ticaret platformu TEMU, Türkiye pazarına resmi olarak adım attı. TEMU, Türkiye’deki operasyon merkeziyle “1 iş gününde teslimat” dönemini başlatıyor.

FATURALANDIRMA TÜRKİYE ÜZERİNDEN YAPILACAK

2024’ün son çeyreğinden itibaren ödemeler, İrlanda-Dublin merkezli yapı yerine Türkiye’de kurulan şirket aracılığıyla gerçekleştirilecek. Bu hamle ile TEMU, vergi yükünü optimize ederken, Türk kullanıcılar sipariş ödemelerini Türkiye merkezli firmaya yapacak ve faturalarını buradan alacak.

LOKAL DEPO SİSTEMİ AVANTAJ SAĞLIYOR

TEMU, ABD ve Avrupa’da benzer lokal depo stratejileri uyguladıktan sonra Türkiye’de de depo kurdu. Yüksek gümrük vergilerinden kaçınmak için geliştirilen bu sistem sayesinde siparişler doğrudan yurtiçinden gönderilecek. Böylece maliyetler azalırken teslimat süreleri kısalacak.

İLK SİPARİŞLERDE ÜCRETSİZ KARGO VE İNDİRİM FIRSATLARI

Türkiye pazarına promosyonlarla giriş yapan TEMU, ilk siparişlerde ücretsiz kargo ve indirim seçenekleri sunuyor. Mobil uygulama ve sosyal medya tanıtımlarında “Artık Türkiye’deyiz” sloganı öne çıkıyor.