Temu'dan Türkiye satışlarını kısıtlama: Yurtdışı satışlarını kapattı

Türkiye’deki ofisine resmi makamlarca yapılan baskınla gündeme gelen e-ticaret platformu Temu, Türkiye pazarındaki satış stratejisini değiştirdi. Platformda artık eskisi gibi yurtdışı menşeli uygun fiyatlı ürünler satışa sunulmuyor.

Sipariş vermek isteyen kullanıcılar artık sadece Türkiye'de faaliyet gösteren yerel satıcılardan ürün alabiliyor. Öncesinde binlerce çeşit ithal ürünün ve uygun fiyatlı alternatiflerin bulunduğu platformda, şu an sadece yurt içi gönderim yapan mağazalar satış yapabiliyor.

KÜRESEL SEÇENEKLER DEVREDIŞI

Shiftdelete.net'te yeralan habere göre platformun en büyük cazibesi olan uygun fiyatlı ithal ürün erişimini ortadan kaldırdı. Bununla beraber, sistem şu an için sadece yerel bir pazar yeri formatına dönüşmüştü. Sepetlerine ürün eklemek isteyen veya arama yapmak isteyen yurttaşlar, küresel seçeneklerin devre dışı kaldığını ve sadece yerli stokların kaldığını gördü.

BASKIN DÜZENLENMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde yaşanan idari süreçler kapsamında şirketin Türkiye ofisine resmi makamlar tarafından baskın düzenlenmişti. Ayrıntılı bir denetime tabi tutulan şirketin bu kararı dikkat çekti. Temu'nun Türkiye’deki yasal uyumluluk süreçlerini yeniden yapılandırdığını veya zorunlu bir tedbir aldığı ihtimalleri konuşuluyor.

Kısıtlamanın kalıcı olup olmadığı veya ne zaman kaldırılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.